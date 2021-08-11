Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который сейчас находится в колонии, предъявили еще одно обвинение. Оно связано с созданием его некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией".

Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

"Следственным комитетом России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному", - сказано в сообщении.

В СК заявили, что "Фонд борьбы с коррупцией" выполнял функции иностранного агента и его деятельность была связана с побуждением россиян к совершению противоправных действий.

Кроме того, в СК сообщили, что Навальный, Леонид Волков и Иван Жданов на своих страницах в соцсетях и аккаунтах ФБК призывали россиян участвовать в несанкционированных митингах.

Напомним, "Фонд борьбы с коррупцией" - некоммерческая организация, которая была создана в 2011 году. В текущем году ее распустили. Фонд занимался расследованием коррупционных схем и случаями коррупции среди российских чиновников, выпускал фильмы-расследования. Яркий пример таких расследований - фильм о дворце российского президента Владимира Путина.

В июне этого года ФБК и штабы Алексея Навального были признаны экстремистскими организациями.