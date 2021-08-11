Источник в дипломатических кругах рассказал "Стране" о плане проведения саммита "Крымская платформа", который пройдет в Киеве накануне Дня независимости Украины, 23 августа.

По данным собеседника, прибытия делегаций будут ждать в конгрессно-выставочном центре "Парковый", где состоится саммит, к 11:00-11:30.

Сразу после приезда участники по традиции сфотографируются вместе. После официальной части планируется принятие общей декларации, текст которой, как утверждает источник, уже почти согласован.

Пресс-конференция участников намечена 13:45. Затем обед и посещение офиса "Крымской платформы", который к тому времени уже будет оборудован.

Делегации по-разному планируют свой визит. По словам источника, представители ряда стран приедут еще 22 августа, а уедут 25-го, то есть захватят и празднование 30-летие независимости Украины.

Но есть и те, кто пробудет в Киеве только в день саммита.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова также рассказала некоторые детали предстоящего саммита. По ее словам, саммит будет иметь не только официальную часть.

На саммите выступит певица Джамала, которая споет свой хит "1944".

"Мы очень хотим не просто формально подойти к саммиту, чтобы мы просто слушали официальные речи, а для того, чтобы было определенное культурно-художественное сопровождение" , - цитирует Джапарову "Интерфакс Украина".

Далее слово возьмут президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, Мустафа Джемилев, некий представитель "экспертной сети Крымской платформы", а также все главы делегаций, представляющие страны-участницы.

"После этого будет форум. У нас будет четыре панельных дискуссии по разным темам, которые мы определяем по приоритету. То есть лидерская панель, где высокие представители тоже будут иметь возможность выступать", - сказала Джапарова.

Напомним, в МИД Украины недавно сообщили о том, что Киев хотел бы ежегодно проводить мероприятие в форме "Крымской платформы", однако такого ресурса нет, поэтому формат могут предложить Организации объединенных наций.

Ранее "Страна" писала о том, что участие в "Крымской платформе" подтвердили 37 стран.

Также мы сообщали, что США пошлют на "Крымскую платформу" открытого гея Пита Буттиджича