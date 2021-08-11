Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который находится в Минске под домашним арестом, дал новое интервью. На этот раз не белорусским журналистам, а российскому государственному каналу Russia Today. Он рассказал, что планирует создать в Беларуси новое СМИ, которое будет "на нейтральной полосе.

Об этом сообщает RT.

Новое медиа Протасевич, по его словам, хочет создать в скором времени. Связанные с этим планы сам молодой человек называет наполеоновскими. Будет ли это СМИ под его личным брендом, или медиахолдинг, он не решил.

По мнению Протасевича, в стране сейчас нет средств массовой информации, которые были бы нейтральными, "находились посередине", а общество устала от языка ненависти и обвинений противодействующих сторон в адрес друг друга. Поэтому он заявляет о намерениях создать СМИ, которое отвечало бы общественному запросу и которое бы мог бы "спокойно читать каждый".

Напомним, Роман Протасевич, которого в Минске выпустили из СИЗО под домашний арест уже успел дать пресс-конференцию, на которой он заявил, что егоо родители - в заложниках.

Также мы писали о том, что 3 июня государственный белорусский телеканал "ОНТ" обнародовал интервью с Романом Протасевичем, в конце которого он заплакал и заявил, что не хочет лезть в политику.