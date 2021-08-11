Под Харьковом двое мужчин наладили "бизнес" по подделке паспортов и водительских удостоверений
Правоохранители разоблачили деятельность двоих жителей Харьковской области, которые за вознаграждение брались подделать практически любой документ. Они выполняли заказы на изготовление паспортов граждан Украины, Российской Федерации, Республики Армения, так называемых "ДНР"/"ЛНР". Также в их силах была подделка дипломом высших учебных заведений, водительских удостоверений и других документы. Липовые документы изготовители отправляли заказчикам по почте.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
За такого рода услуги злоумышленники получали от 500 до 1000 долларов США в зависимости от вида документа и сложности его изготовления.
Задержанным сообщили о подозрении по фактам подделки документов, использования поддельных документов и легализации имущества, полученного преступным путем.
При обысках у подозреваемых обнаружено и изъято оборудование на котором изготовливали поддельные документы, бланки паспортов, клише печатей и другие вещи. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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Также мы сообщали, что в Польше задержали за подделку документов трех украинцев, которые выдавали разрешения на работу мигрантам.