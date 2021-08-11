Правоохранители разоблачили деятельность двоих жителей Харьковской области, которые за вознаграждение брались подделать практически любой документ. Они выполняли заказы на изготовление паспортов граждан Украины, Российской Федерации, Республики Армения, так называемых "ДНР"/"ЛНР". Также в их силах была подделка дипломом высших учебных заведений, водительских удостоверений и других документы. Липовые документы изготовители отправляли заказчикам по почте.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

За такого рода услуги злоумышленники получали от 500 до 1000 долларов США в зависимости от вида документа и сложности его изготовления.

Задержанным сообщили о подозрении по фактам подделки документов, использования поддельных документов и легализации имущества, полученного преступным путем.

При обысках у подозреваемых обнаружено и изъято оборудование на котором изготовливали поддельные документы, бланки паспортов, клише печатей и другие вещи. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве две турфирмы за тысячу гривен продавали поддельные ПЦР-тесты на коронавирус для выезда за границу.

Также мы сообщали, что в Польше задержали за подделку документов трех украинцев, которые выдавали разрешения на работу мигрантам.