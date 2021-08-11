После сообщения о смерти женщины после введения вакцины Moderna, "Страна" выяснила, что в Киевской городской больнице №4 уже были случаи, когда пациенты умирали после прививки от коронавируса. Еще в июне там умер от коронавируса мужчина, вакцинированный препаратом CoronaVac.

Об этом "Стране" сообщил Сергей Кравченко, глава Национальной Медицинской палаты Украины.

"В начале лета уже был подобный случай. Взрослый мужчина на третий день после вакцинации китайским CoronaVac попал в инфекционное отделение Киевской городской клинической больницы №4 с подозрением на ковид. В результате умер в условиях стационара", - рассказал "Стране" Кравченко, сославшись на слова медиков, которые лечили этого пациента.

Он добавил, что более подробные детали уточнить сейчас уже сложно, так как история болезни сдана в архив.

При этом о летальном исходе после прививки CoronaVac публично не сообщалось. Хотя лечащие врачи доложили начальству об этом, "наверху" историю решили не придавать огласке.

По признанию медиков, работающих с ковидными больными в этой больнице, к ним регулярно поступают вакцинированные пациенты, которые заболевают коронавирусом после прививки. Кто-то болеет в легкой, а кто-то в тяжелой форме. У некоторых ковид развивается сразу после прививки, у других - через время.

"Это говорит о том, что система фармаконадзора не работает! Никого не интересует, сколько провакцинированных и какими вакцинами людей заболело и было госпитализировано. Сколько среди них летальных случаев. И как следствие, никто не проводит фармаконадзор безопастности, иммуногенной и эпидемиологической эффективности вакцин, применяемых в Украине", - говорит Сергей Кравченко.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве 50-летняя женщина умерла от коронавируса после укола первой дозой вакцины Moderna.

Также мы сообщали, что вакцина Moderna не зарегистрирована в Украине.