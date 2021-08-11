Скандальная съемка дрифта на Софиевской площади, была заказана компанией Red Bull ко Дню независимости страны. При этом сейчас полиция изъяла гоночные автомобили, участвовавшие в съемке.

Об этом рассказал "Стране" директор Ukrainian Drift Federation Сергей Сытар, машины которого участвовали в съемке.

"Рэд Булл заказал съёмку видео с двумя их международными атлетами ко Дню Независимости и Дню Флага Украины. Обратились в Продакшн к одному молодому человеку, так как сотрудничают с ним уже больше 10 лет. Вся организация съёмок от документов до уборки была у этого парня на подряде.

Он уверил, что разрешения есть, Рэд Булл на многолетнем доверии не проверил, начали снимать, разбудили жильцов самого дорогого жилого дома страны и понеслось.

Были ли разрешения на бумаге или устные - будут разбираться юристы заказчика и исполнителя, но точно могу сказать, что "отказ" КМДА оформленный задним числом - это липа! Так как даже не бьется поиском в реестре на сайте КМДА.

Заповедник, насколько мне известно, вообще был первой инстанцией, но как только пошёл резонанс - резко стали заявлять, что ничего не знают.

Полиция тоже заявляет, что была не в курсе, но утром приезжал патруль, по звонку им подтвердили, что все ок и они уехали.

Клининг был заказан и оплачен наперёд Рэд Буллом.

Стыдно, что у нас такие безъяйцые чиновники. Вместо того чтобы сказать "Да, разрешили! Да, уберут! Зато видео разойдётся как визитка по всему миру!" - все поджали хвосты попрятались по норам отнекиваться", - заявил Сытар.

По его словам, сейчас машины изъяла полиция. Об этом он также сообщил в сторис в инстаграм.

Напомним, 10 августа в самом центре Киева - на Софиевской площади, два автомобиля с логотипами Red Bull устроили дрифт вокруг памятника Богдана Хмельницкого, все это снимали камеры. Как оказалось, организаторы данной съемки не согласовали дрифт ни с КГГА, ни с полицией, из-за чего теперь им может угрожать тюремное заключение.

На одном из автомобилей каталась известная украинская рэперша Алена Алена, однако она была уверена, что съемки и дрифт были согласованы с городом.

Вечером того же дня прокуратура столицы изъяла автомобили, которые участвовали в дрифте. Ущерб, нанесенный покрытию Софиевской площади, предварительно оценили примерно в 50 тысяч гривен.