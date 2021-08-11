В Украине в последнее время наблюдается рост статистики Covid-19. Напряженная ситуация наблюдается южных и некоторых восточных областях.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его данным, ситуация по-прежнему остается под контролем. Однако в некоторых регионах растет заболеваемость ковидом. Речь, прежде всего, о курортных областях: Одесской, Херсонской и Запорожской. Также ситуация ухудшается в Донецкой области.

Ляшко сообщил, что пока что койки в реанимациях заняты лишь на 13%, кровати с подведенным кислородом - на 9%, задействовано только 3% аппаратов ИВЛ. Такие показатели позволяют стране оставаться в "зеленой" зоне карантина.

Напомним, в начале августа Минздрав анонсировал новую вспышку коронавируса в стране в районе 20-ых числе августа. При этом к зоне риска ведомство причислило не только южные регионы, но и некоторые западные области Украины.

Также мы писали о том, что в Минздраве рассказали, что вакцинированные украинцы в 15 раз меньше невакцинированных рискуют оказаться в больнице с тяжелой формой ковида.