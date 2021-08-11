В Запорожье обокрали ювелирную компанию. Из сейфа предприятия преступная группа лиц, организованная местным жителей обчистила сейф предприятия и похитила из него более 40 миллионов гривен. Двух злоумышленников нашли, задержали и объявили им о подозрении по факту кражи, связанной с проникновением в хранилище.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора на своем сайте в среду, 10 августа.

Согласно данным следствия, в январе 2021 года организовал группировку житель Запорожья. Известно, что он работал в известной компании, которая имеет сеть ювелирных магазинов. При этом ее названия в Офисе генпрокурора не назвали. Мужчина собрал еще двоих человек с целью завладения денег, которые принадлежали основателю ювелирной компании и хранились в ее хранилищах.

Группировка состояла из трех человек - начальника отдела безопасности частного предприятия, которое предоставляло ювелирной сети охранные услуги, и еще одного человека, который по ранее разработанному плану устроился в охранную фирму. Последний, зная все лазейки в компании, в июне 2021-го выключил камеры видеонаблюдения, подобрал код замка от сейфа и похитил более 40 млн грн.

Сейчас двум членам группы суд избрал мера пресечения в виде содержания под стражей, третий - находится в розыске.

Досудебное расследование по делу преступников сейчас продолжается.

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