Несколько украинских артистов, которые должны были выступить на концерте ко Дню Независимости Украины, отказались от участия в мероприятии. Некоторые объяснили отказ праздничными концертами в других городах страны, другие же - просто отклонили приглашение.

Об этом рассказала режиссер концерта Екатерина Царик.

Так, например, на концерте ожидали услышать группу "Бумбокс", но артисты "корректно отказались". Не выступит в столице и коллектив "Плач Иеремии", о чем лично Царик "очень сожалеет".

Katya Chilly тоже отказалось от участия, якобы мотивировав отказ нежеланием выступать бесплатно.

Группа "Друга Ріка" выступит на другом мероприятии в День Независимости.

По такой же причине будет отсутствовать коллектив "Антитела" - их ожидает концерт в другом городе. Также на "Олимпийском" не появится Onuka, которая, как утверждает Царик, "занята" на мероприятиях из-за праздника.

Помимо этого, Царик прокомментировала отказ в выступлении на "Олимпийском" группе Green Grey. По ее словам, организаторы долго вели переговоры об участии рок-группы, однако приглашение пришлось отклонить после скандальной публикации Муриком видео с критикой языкового закона.

Она заявила, что организаторы хотели бы, чтобы выступил Green Grey, с артистами велись переговоры по этому поводу.

"Но, к сожалению, после выхода в соцсети видеообращения одного из участников, а именно Мурика, по языковому закону, нас это все поставило в такой некоторый шок", - объясняет Царик.

Организаторам показались "очень некорректными" подобные высказывания, этим и был мотивирован отказ.

Ранее мы писали о том, что в концерте ко Дню Независимости должны были принять участие 35 украинских артистов. Он пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и будет платным.

Стоит уточнить, что среди артистов не будет Ивана Дорна и Green Grey, которых не допустили из-за их русскоязычности. При этом у многих из списка есть русскоязычные песни в репертуаре.

На Банковой тогда заявили, что музыканты раздувают из мухи слона и припомнили им некорректное высказывание о мовном законе, очередные нормы которого вступили в силу в июле.

Кроме этого, "Страна" рассказывала о программе на День независимости Украины.