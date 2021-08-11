Процесс перевозки лодки занял 48 часов. Фото: fb.ru

В Большой египетский музей доставили древний артефакт - 42-метровое судно фараона Хуфа, известного как Хеопс, на котором монарх должен был отбыть в загробную жизнь для встречи с богом Солнца. Лодке более 4600 лет, она представляет собой вторую солнечную ладью из двух, обнаруженных в 1954 году рядом с гробницей Хеопса.

Об этом пишет France 24.

Известно, что первою из обнаруженных лодок уже давно извлекли из пирамиды и отреставрировали. Сейчас очередь дошла и до другой. Ее раскопки длились 15 лет, а затем судно было выставлено возле пирамиды Хеопса. Его решили перевезти в музей для лучшей сохранности.

Длина ладьи составляет 42 метра, а вес - 20 тонн. Проект его транспортировки по суше готовили несколько месяцев. В итоге 7,5 километров пути удалось преодолеть за 10 часов, а весь процесс занял 48 часов. Деревянное судно  передвигали с помощью доставленной из Бельгии специальной платформы с металлическим каркасом на дистанционном управлении. 

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Историки утверждают, что в древности корабли фараонов изготавливали из дерева и пальмовых канатов. В длину эти судна превышали 40 метров, а их ширина составляла не менее пяти метров. В движение их приводили 10 пар весел. На таких лодках правители ходили по реке Нил, а после смерти судно транспортировало фараона к месту погребения в пирамиде. Лодку закапывали рядом с гробницей, чтобы и в загробной жизни монарх мог ходить по небу вместе с богом Солнца (Ра).

Ранее "Страна" писала о том, что археологи нашли в Египте неизвестный науке дворец фараона Рамзеса II.

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