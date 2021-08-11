Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, целю которых является увеличение количества экологического транспорта в нашей стране. В силу документы вступят в первый день следующего года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства в среду, 11 августа.

"Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положение "Налогового кодекса Украины относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине" № 1660-ІХ и Закон "О внесении изменения в пункт 4 раздела ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины по стимулированию развития отрасли экологического транспорта в Украине" 1661-ІХ, которые Верховная Рада приняла 15 июля 2021", - сказано в сообщении.

Эти законы имеют одну общую цель - увеличить в Украине количество экологического транспорта. Для этого предлагается повышать его доступность и стимулировать производство в элеткротранспорта, трамвайных вагонов, вагонов метро и транспорта с двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, который работает только на сжатом или сжиженном метане или биогазе.

Законы предусматривают временное, до 2026 года, освобождение от налогообложения и НДС ввоз и поставки в Украину машин, оснащенных электрическим двигателем, и новых автомобилях, которые работают на биогазе, сжатом или сжиженном метане.

Кроме того, с начала 2031 года будет освобожден от НДС и ввозной пошлиной импорт в Украину ряда товаров предприятиями, которые создают или модернизируют свои производственные мощности для создания указанных выше транспортных средств (это не касается товаров из страны, признанной государством-оккупантом или государством-агрессором, и товаров с оккупированной территории Украины).

А уже 31 декабря 2035 года от будет освобождена от налогообложенияприбыль предприятий, производящих указанные автомобили , а также электродвигатели, литиевые аккумуляторы и зарядники к ним при условии направления высвободившихся средств на научно-исследовательские и опытные работы в сфере электротранспорта, создания или переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, внедрение новейших технологий.

Напомним, уже 8 августа Украина исчерпала годовой ресурс и начала жить в экологический долг.

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