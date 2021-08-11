Кабинет министров Украины уволил со своей должности губернатора Харьковской области Айну Тымчук.

Такое решение приняло правительство Украины 11 августа.

27 ноября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Айну Тымчук главой Харьковской областной государственной администрации.

Это событие прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Продолжается зачистка региона от людей намеченных во времена кураторства областью Авакова", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" разбиралась в том, что известно об Айне Тымчук.

Айна Тымчук родилась в Днепре. По специальности - экономист и магистр государственного управления. Работала руководителем аппарата Днепровской ОГА.

Тымчук на собеседовании в Кабмине заявляла, что более 20 лет работает в органах местного самоуправления Днепропетровской и Харьковской областей.

Также мы писали о том, что вчера, 10 августа, руководство МВД удовлетворило рапорт об отставке главы Нацполиции Киева Андрея Крищенко, поданный им еще на прошлой неделе, 5 августа.

Помимо этого, 4 августа Кабмин уволил Антона Геращенко с должности заместителя главы Министерства внутренних дел. Должность замминистра внутренних дел Геращенко занимал с 25 сентября 2019 года.