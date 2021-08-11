В Эстонии, где недавно отчитались об изобретении, защищающем от опасного вируса-мутанта "Дельты", ухудшается ситуация с коронавирусом. Из-за увеличения числа заболевших Сovid-19 среди пожилых людей в стране объявили о чрезвычайной ситуации (ЧС) в здравоохранении.

Об этом сообщила национальная телерадиовещательная компания Эстонии "ERR" в среду, 11 августа.

В стране, где вакцинированы от коронавируса, согласно данным "ERR", чуть больше половины населения, готовятся к тому, что в больницы в скором времени будет поступать все больше зараженных коронавирусом пациентов. Объявление ЧС в сфере здравоохранения повысит с 20 августа готовность медучреждений к созданию дополнительных койко-мест.

Также введение чрезвычайной ситуации позволит создать в больницах больше финансируемых государством коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас в медучреждениях находится 63 больных Covid-19 пациентов.

Только за минувшие сутки из 6 279 первичных тестов на коронавирус 344 оказались положительными.

Всего с начала пандемии в Эстонии зарегистрировано 135 866 случаев Covid-19.

В прошлом году в Эстонии объявляли ​​чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, когда в больницах находились 63 пациента с коронавирусом и только 1 июля 2021 года ее отменили.

Между тем, и в Украине эксперты говорят об ухудшении ситуации с заболеваемостью. В частности о том, что в стране начала расти нагрузка на систему здравоохранения.

Сегодня на заседании Кабинет министров продлил в Украине адаптивный карантин. Кроме того, в Национальной академии наук сообщили, что в стране в ближайшие две недели будет расти заболеваемость Covid-19.