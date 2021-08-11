В четверг, 12 августа, часть Украины снова накроют грозы и шквальные ветер. Специалисты Укргидрометцентра объявили о существенном ухудшении погодных условий в юго-восточной части страны и предупредили о первом уровне опсности.

"12 августа в юго-восточной части Украины грозы, местами шквалы 15-20 м / c. I уровень опасности", - говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, что сегодня в небе над Украиной сражаются циклон и антициклон, поэтому в южных и восточных регионах господствует жара, а на западе ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Кроме того, синоптики прогнозировали небольшое похолодание в Украине уже в ближайшую пятницу. Температура воздуха сбавит градус на всей территории Украины. Особенно это будет ощущаться в западных регионах, а кратковременными дождями и грозами будет накрыт только восток Украины.

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