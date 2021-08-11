В одном из домов на западе Москвы произошла жуткая трагедия: мужчина расчленил свою жену и спрятал голову в пакет из веганского магазина. После убийца решил совершить суицид, выпрыгнув в окно. В результате он разбился насмерть.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Mash".

Очевидец позвонил в полицию из-за смерти мужчины. Когда правоохранители приехали на место, то нашли тело погибшего на Никулинской улице. Им оказался 46-летний Алексей Филиппов. Правоохранители обнаружили на его теле ножевое ранение. Они выяснили, из какой квартиры он выпал, и поднялись в жилище.

В Москве мужчина расчленил свою жену, а сам выпрыгнул в окно. Фото: Mash

В квартире находилась женская голова, завёрнутая в пакет и изрезанное тело. Убитая - жена Алексея, 41-летняя Ольга Носкова. Семейная пара снимала квартиру с 2018 года.

Кроме трупов, на месте преступления нашли записку с таким содержанием: "Чем больше правды, тем чище этот мир!!! Я тебя люблю!!!"

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее мы писали о том, что в Тернопольской области мужчина убил вернувшуюся с заработков жену утюгом, а после этого взорвал себя на приусадебном участке. На теле женщины имелись признаки насильственной смерти.

Также зимой текущего года в Киевской области мужчина во время конфликта с сожительницей ударил ее, от чего женщина упала на острый металлический выступ и потеряла сознание, а преступник, пытаясь скрыть преступление, расчленил тело.