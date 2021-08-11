В украинских СИЗО арестантам официально разрешат пользоваться мобильными телефонами - в том числе выходить в интернет. Услугу хотят сделать платной.

Соответствующий проект постановления правительства в Telegram-канале опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

Инициативу провести в следственных изоляторах страны подобный эксперимент предложил Минюст. Планируется, что он продлится до 30 апреля 2023 года, а до 1 июля этого же года ведомство отчитается перед правительством о его результатах.

Порядок реализации также должно будет утвердить Министерство юстиции Украины.

Проект постановления об эксперименте в СИЗО. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, недавно "Страна" писала о другом эксперименте, который проводится в следственном изоляторе в Украине. Так, в Одесском СИЗО начали учить заключенных подростков киберспорту. При помощи игр арестантов хотят не только развлечь, но приучить к дисциплине и даже, возможно, дать старт их новой карьере.

Кроме того, мы сообщали, что Малюська хочет построить в Борисполе новую тюрьму за миллиард, а часть Лукьяновского СИЗО превратить в отель.