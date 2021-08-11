Кабинет министров Украины решил на десять тысяч гривень уменьшить финансирование на поддержание в безопасном состоянии первого, второго и третьего энергетических блоков Чернобыльской атомной электростанции.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 11 августа.

Ранее сумма для поддержания в безопасном состоянии первого, второго и третьего энергоблоков Чернобыльской АЭС, существующего хранилища отработанного ядерного топлива и выплат тратили 665 980 тыс. грн. Сейчас эта сумма уменьшена до 655 980 тыс. грн.

Напомним, недавно в западных СМИ начали писать о росте радиации на Чернобыльской АЭС, хотя с момент аварии прошло уже 35 лет. Почему на западе обеспокоились возможном ростом радиации и как отреагировали на это в Украине подробно писала "Страна".

Между тем в зону отчуждения продолжают ездить туристические экскурсии, в июне открыли водный и велосипедный маршруты.

Также мы писали, что "Укрзализныця" достроила железнодорожную колею в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. В скором времени туда начнут доставлять отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций.