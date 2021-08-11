Кабинет Министров Украины утвердил государственную экономическую программу с отработанным ядерным топливом на четыре года вперед - до 2025-го. Согласно документу, ядерное топливо не будут вывозить на хранение и переработку в Российскую Федерацию.

Такое решение приняло украинское правительство на заседании в среду, 11 августа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Цель данной программы заключается в безопасности в сфере атомной энергетики, а также энергонезависимости нашей страны.

Ключевым пунктом программы является строительство и эксплуатация топлива в зону отчуждения Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива из трех АЭС - Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой.

До 2021 года Украина вывозила отработанное ядерное топливо из вышеупомянутых АЭС в РФ, и это, добавил Шмыгаль, стоило "Энергоатом" около 200 миллионов американских долларов каждый год.

Отказавшись от услуг РФ в данном вопросе, по словам премьер-министра, эти деньги можно будет использовать на развитие украинских атомных станций.

Напомним, ранее Юрий Витренко заявил, что Украина должна перейти на американское ядерное топливо вместо топлива из России.

Также мы сообщали, что "Энергоатом" повезет по железной дороге в Чернобыль отработанное ядерное топливо, решение об этом принял Кабмин в фервале.

Между тем, на сегодняшнем заседании Кабмин также принял решение о снижении тарифов на электроэнергию. Кого это коснется и когда изменения вступят в силу, мы подробно рассказывали.

Кроме того, правительство продлило адаптивный карантин в Украине еще на два месяца на заседании в среду.