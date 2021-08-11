Нового руководителя Главного управления Нацполиции в Киеве Ивана Выговского 11 августа коллективу представлял глава МВД Денис Монастырский.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Выговский руководил полицейским управлением в Полтавской области. 11 августа он заменил Андрея Крищенко в кресле начальника столичной полиции.

По словам Монастырского, от Выговского в его новой должности он ожидает усиление общественной безопасности, особенно это актуально накануне 30-летия независимости Украины, которое как по всей стране, так и в столице планируют отмечать с большим размахом.

Напомним, 11 августа руководство МВД удовлетворило отставку главы столичной полиции Андрея Крищенко, заявление о которой он подал еще 5 августа.

Также мы писали, что Крищенко решил покинуть свою должность после отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины, в которую тот ушел еще в середине июля. Аваков был министром с 2014 года, а его уход спровоцировал кадровые перестановки в системе МВД.

Кроме того "Страна" писала о том, что известно о новом главе полиции Киева Иване Выговском, который до этого был руководителем управления Нацполиции Полтавской области.