На Кабмин 11 августа вынесли вопрос тарифов на электроэнергию для населения. Напомним: их повышение не так давно в очередной раз отложили. И по всему было видно, что в правительстве не знают как решить проблему - кулуарно обсуждалось несколько моделей.

Но в итоге приняли вариант цены не повышать, а для тех, кто потребляет мало даже их снизить. Впрочем, по факту за недорогую электроэнергию для населения будут доплачивать облэнерго, а на самом деле бизнес, которому могут взвинтить тарифы.

Разбирались, что еще принял Кабмин 11 августа.

Новый ценник на электроэнергию

Кабмин утвердил новую тарифную модель по электроэнергии для населения. Собственно, ее в профильных круга активно обсуждают последнюю неделю, но сейчас эту схему анонсировали официально.

В чем ее суть? С 1 октября этого года для украинцев, которые потребляют до 250 киловатт в месяц (а это, по данным Минэнерго, 80% домохозяйств) тариф на электроэнергию снизится с нынешних 1,68 гривен до 1,44 гривен за киловатт.

"Скидки" будут за счет новой модели ПСО - финансовой. Она внедряется в Украине впервые. "Укргидроэнерго" и "Энергоатом" будут продавать электроэнергию для населения по ценам, которые сложатся на рынке, а компенсировать разницу станут за счет облэнерго, за деньги, которые закладывались на модернизацию сетей.

Скорее всего, такая модель спровоцирует рост тарифов для бизнеса. Также в облэнерго уже заявили, что им не за что будет модернизировать сети.

Впрочем, эти аргументы вряд ли подействуют на власть потому что понятно, что решение по тарифом политическое. Власти опасаются массовых протестов осенью, а потому стараются насколько это возможно не давать к ним лишние поводы.

Платные спортклубы и стипендии от Зеленского

После завершения Олимпиады в Токио, Кабмин взялся совершенствовать украинское спортивное законодательство. Правительство на заседании 11 августа согласовало сразу несколько документов по спорту. Во-первых, законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон "О физической культуре и спорте". В частности, в нем прописано, что олимпийский и параолимпийский спорт являются приоритетными направлениями государственной политики в спорте. Государство должно создавать условия для проведения чемпионатов Украины и обеспечивать участие национальных сборных в международных состязаниях. Также в приоритете будет развитие детского и юношеского резервного спорта. При этом профильное министерство должно определять приоритетность видов спорта и бороться с коррупцией в спорте, в частности, с манипуляциями при проведении соревнований.

Новые полномочия прописали спортивным клубам. Они могут участвовать в развитии разных видов спорта и обеспечивать подготовку команд к соревнованиям. Прописано, что спортивные клубы работают на основании устава, но при этом из действующего законодательства предлагается убрать норму об их обязательной регистрации. Вместо этого появился пункт о том, что клубы, которые занимаются с детьми до 18 лет, должны утверждать программы. Еще одно важное нововведение - всем клубам, независимо от формы собственности хотят разрешить брать плату за занятия, и только для коммунальных спортклубов для детей из социально уязвимых слоев населения и для инвалидов услуги могут быть бесплатными. Но- по решению органов местной власти.

Также Кабмин утвердил несколько проектов указов президента. Одним из них предлагается установить три пожизненные стипендии спортсменам, достигшим 70 лет (тренерам Раисе Бессоновой, Николаю Злобину и волейболисту Петру Поветкину) и 21 двухгодичную стипендию (легкоатлету и тренеру Юрию Андрущенко, мастеру спорта по настольному теннису Евгению Вечерко, тренеру по баскетболу Валерию Лапшинову и др.).

Другой указ президента, который одобрил Кабмин - о назначении стипендий выдающимся спортсменам по параолимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренерам. В частности, стипендии по 7 тысяч гривен назначены чемпионке Европы 2021 года по велосипедному спорту Елизавете Топчанюк и ее тренеру Сергею Топчанюку.

Больше трансплантаций

Кабмин расширил список медучреждений- участников пилотного проекта по трансплантации органов. В частности, в перечень включили Киевскую городскую клиническую больницу №1, львовские "Западно-украинский специализированный детский медицинский центр", Городскую детскую клиническую больницу, столичный Научно-практический центр профилактической и клинической медицины Государственного управления делами, Херсонскую больницу имени Карабелеша, Волынскую областную больницу. Больницу "Феофания" и др. Также прописали, что финансировать трансплантации будут в объеме "не менее, чем определен", то есть, так, чтобы пациентам не пришлось доплачивать. Регистрировать претендентов на трансплантацию органов будут в электронной системе здравоохранения.

В пояснительной записке указано, что пилотный проект, которые реализовывается с 2020 года показал свою эффективность. На конец июня этого года проведено 93 трансплантации почек, 22- печени, 11- сердца. Ожидается, что в этом году, по сравнению с прошлым, количество трансплантаций увеличится вдвое. Уже заключено более 40 договоров по бесплатной для пациентов трансплантации.

Кабмин вернул плюс 50% к нормам потребления коммунальных услуг. Но не всем

Правительство приняло постановление, касающееся субсидий. Мы уже писали о проекте этого постановления, разработанном Минсоцполитики. Он касался отдельных нюансов начисления субсидий. В частности, из списка требований к претендентам на компенсации по коммуналке хотели убрать пункт о наличии мобильного телефона, так как субсидии с мая этого года предоставляются исключительно в наличной форме, внесли перечень документов, которые могут подавать иностранцы и лица без гражданства, которые живут в Украине и нуждаются в субсидиях.

Но главный пункт - об отмене принятого на волне карантина решения об увеличении на 50% норм потребления коммунальных услуг (на электроэнергию, воду, газ. Напомним: именно по этим нормам и рассчитывается сумма субсидии. То есть, получалось, что карантин в Украине еще не закончился, более того - налицо перспектива нового локдауна, а Кабмин спешит урезать нормы потребления услуг.

Это уже вызвало широкий общественный резонанс. Поэтому в итоговое постановление внесли поправку - если регион попадает в "красную зону", то нормы по коммуналке автоматически увеличиваются на 50%. Как указано в пояснительной записке, норму внесли по итогам правительственного совещания.

Пенсия за тюремный стаж

С подачи Минсоцполитики, Кабмин принял постановление, которое вносит изменения в порядок начисления пенсий. В частности, в трудовой стаж будут включать время содержания под стражей, отбывания наказания в местах лишения свободы или на принудительном лечении. Но для этого нужно предоставить решение суда о том что такие меры были незаконными. Следует отметить, что норма действует и сейчас, но только для реабилитированных лиц Теперь же зачислять эти периоды в трудовой стаж могут и без справки о реабилитации - на основании решения суда. Также нужно будет подтвердить, что осужденный человек работал и за него платили ЕСВ, для чего потребуется справка из МВД.

Как переселенцам будут отказывать в жилье

Комисси, которые на местах принимают решения о выдаче денежных компенсаций на жилье внутренне перемещенным лицам, участвовавшим в боевых действиях, получили новые полномочия. Им, в частности, разрешили пересматривать свои предыдущие решения - если изменилось имущественное состояние претендента на выплаты, стоимость жилья или, к примеру, человек утратил статус участника боевых действий. То есть, появились новые поводы для отказа в компенсациях. Поводом для отказа также может стать покупка претендентами на выплаты жилья за свой счет.

Такие же полномочия комисси получили по рассмотрению запросов инвалидов, участвовавших в боевых действиях.

"Такой подход обеспечит реализацию принципа социальной справедливости в отношении лиц, которые действительно нуждаются в жилье", - говорится в пояснительной записке.

Ковидные выплаты для медиков

Кабмин пересмотрел правила получения компенсаций для медиков, которые получили группу инвалидности после перенесенного коронавируса и их семей (в случае если медработник умер от ковида).

Так, право на выплаты наступает с года, в котором установлена инвалидность, в не с 1 января календарного года, как это было прописано ранее.

Право на компенсацию в случае смерти медработника имеют, кроме несовершеннолетних детей (эта норма действует сейчас) также совершеннолетние дети с инвалидностью или те, кто продолжает учиться (в возрасте до 23 лет).

При этом ужесточили требования к документам. Если сейчас достаточно просто копии трудовой книжки, то но новой схеме ее еще должен завизировать подписью представитель органов соцстраха, плюс нужно предъявлять также оригинал и т.п.

Тюремный интернет за деньги

"Тюремный креатив" от Минюста продолжается. Кабмин утвердил постановление о реализации пилотного проекта о платном предоставлении доступа в Интернет лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах.

В пояснительной записке Минюст ссылается на решение ЕСПЧ по делу "Зинченко против Украины", в котором говорится, что лишение свободы и так ограничивает человека в частной и семейной жизни. Поэтому нужно дать ему максимальные возможности для общения с родными.

Сколько будет стоить тюремный интернет - пока неясно. Минюст должен дополнительно утвердить порядок проведения пилотного проекта, а до 1 июля 2023 года подать в Кабмин отчет по его итогам.

Сотни миллионов на ТВ и радио для неподконтрольных территорий

Кабмин дал отмашку на создание в Украине цифровой многоканальной сети в диапазоне 174-230 МГц (МХ-7). Проект постановления разработан для реализации решения СНБО от 14 мая этого года об информационной безопасности.

Оператором МХ-7 определен Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения. Он взялся обеспечить полноценное покрытие сигналом 90% территории Украины, в том числе, регионов, граничащих с Россией и неподконтрольных территорий. Их жителей хотят "подсадить" на украинское телевидение.

Для запуска программы Кабмин предоставил госгарантии на привлечение кредитных средств в размере до 490 млн гривен.

За эти деньги обещают создать общенациональный мультиплекс, установить 158 цифровых передатчиков, которые смогут обеспечить трансляцию до 12 телепрограмм и 3 программ общественного радио.

Компенсации за Крым

Кабмин внес изменения в свое постановление о порядке проведения конкурса на государственно-частное партнерство на объектах Крыма. Понятно, что никакого государственно- частного партнерства в Крыму у Украины сейчас быть не может. Но, собственно, документ принимали не для этого. Речь идет о компенсациях, которые Украина должна выплатить по разработке предыдущих предложений от потенциальных инвесторов. Для этого в постановление внесли пункт о том, что последние должны предоставить обоснованность и документальное подтверждение таких затрат.

Минус 10 миллионов на Чернобыльскую АЭС

Кабмин внес изменения в механизм использования средств госбюджета, предусмотренных на подержание в безопасном состоянии и вывод из эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Расходы на эти цели урезали. Если в госбюджете под программу заложено почти 1,365 млрд гривен, то по новому постановлению Кабмина - около 1,355 млн, то есть, минус 10 млн гривен. Порезали пункт о поддержании в безопасном состоянии блоков АЭС, хранилища отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов и компенсации Пенсионному фонду на выплаты и доставку льготных пенсий. Ранее на эти цели выделяли почти 666 млн, теперь — около 656 млн.

9 миллиардов на ядерные отходы

На этом же заседании Кабмин утвердил программу обращения с ядерными отходами до 2025 года. При этом действующая концепция на эту тему уже была - ее разрабатывали на период с 2019 до 2024 года.

Программа предусматривает, что ядерное топливо Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС будет выдерживаться в приреакторных бассейнах, после чего перевозится. Также предусмотрено завершение строительства и запуск в эксплуатацию Центрального хранилища отроботанных ядерных отходов. Ориентировочное финансирование программы - почти 9 млрд гривен, из них почти 1,4 млрд - кредиты, остальные деньги - от "Энергоатома".

Возвращать этот кредит и проценты по нему будут за счет продажи электроэнергии, в рамках тарифа (который, очевидно, вырастет). Но в пояснительной записке указано, что в тариф также включат деньги, которые до этого года выплачивались специализированным российским предприятиям, утилизирующим ядерное топливо РАЭС, ХАЭС и ЮУАЭС, а это порядка 200 млн долларов в год.

Кредит в размере до 250 млн гривен на 20 лет под 6,833% годовых привлекут, в частности, от "Сентрал Сторедж Сейфти Проджект Траст" (США).

Деньги для избирательных комиссий

Кабмин прописал нормы оплаты работников, которые привлекаются в окружные и участковые избирательные комиссии. В новом постановлении указано, что их зарплаты не могут быть ниже минималки. Также таким работникам будут выдавать командировочные и компенсации за ущерб здоровью и имуществу. Такие затраты долдны учитываться в общем бюджете на проведение выборов или общенационального референдума.

Регионам добавили денег

Правительство перераспределило субвенцию из государственного бюджета местным на реализацию проектов в рамках кредитной программы по восстановлению Украины. Напомним: речь идет о развитии инфраструктуры на Востоке страны.

В этом году в госбюджете на нее запланировано 1,2 млрд из спецфонда и 450 млн - из общего фонда.

Но реальные потребности, как указано в пояснительной записке, намного больше - 3,2 млрд из спецфонда и 450 млн - из общего. Чтобы не останавливать работы, денег решили добавить. Так, из специального фонда госбюджета дополнительно выделят почти 148 млн, из общего — 29,6 млн. Доплата каждому региону зависит от темпов выполнения работ. Всего за счет этих средств планируется реализовать 170 проектов.

Компенсации за неурожай

Аграрии получат дотации в случаи гибели урожая. Кабмин утвердил постановление о выплате 4,7 тысяч гривен за каждый гектар поврежденных посевов (но не более чем за 50 гектар в одни руки).

Эксперимент по лицензиям для бизнеса

Предпринимателям будут выдавать лицензии через Единую государственную электронную систему разрешительных документов. Кабмин дал старт пилотному проекту. В системе будет проводиться выдача, аннулирование, приостановка, восстановление лицензий. Начать эксперимент решили с самых ходовых лицензий - на посреднические услуги по трудоустройству за границей, розничную и оптовую торговлю алкоголем и табаком, оптовую торговлю топливом, туроператорскую деятельность, ветеринарную практику, услуги по дошкольному образованию и др. Главная фишка - предпринимателям не нужно будет предоставлять документы, которые уже есть в госреестрах и базах - они станут подтягиваться автоматически. Недостающий пакет можно будет подать в электронной или бумажной форме.

Отметим, что получение многих лицензий - откровенно проблемное для бизнеса. А для чиновников давно превратилось в выгодную кормушку. Как будет работать новая схема и упростит ли она жизнь бизнесу - покажет время.

На Президенский университет наберут рабочих

Кабмин внес ясность в вопрос строительства Президентского университета. Напомним: его анонсировали как весьма масштабный проект. Под него на ВДНХ отведут 16 гектар, а сам объект обойдется более чем в 7 млрд гривен. Закончить работы планируют до 1 октября 2023 года.

Как будут набирать рабочих на Университет Зеленского

Правительство пока занялось поиском кадров, которые будут строить университет Зеленского. В пояснительной записке указано, что застройка в сжатые сроки помещений более чем на 110 тысяч квадратов потребует специалистов высокого уровня.

Их хотят брать на годовые контракты, которые могут разрывать по инициативе работодателя до окончания срока- на основании ежемесячной оценки результатов работы. Могут привлекать специалистов и на более короткие контракты. Привлекать планируют как украинских, так и иностранных специалистов - юристов, архитекторов, коммуникационщиков и др. "Все это требует дополнительной оплаты труда, поэтому предлагается применять дополнительный коэффициент повышения должностных окладов 6", - говорится в пояснительной записке.

То есть, на Президентском университете придется работать явно не по КЗоТУ - рабочих смогут уволить в любой момент. Но тем, кто удержится на рабочем месте, обещают хорошие зарплаты.

Коммунальщикам дадут денег на технику

Местным общинам обещают субвенции на обновление коммунального транспорта. Кабмин прописал условия их получения. Чтобы получить деньги КП должны подтвердить, что смогут вносить лизинговые платежи за технику. Договора на технику в лизинг можно заключать с государственными банками и банками с долей государства не менее 75%. Заявки будет рассматривать Минрегион. По итогу за средства нужно будет отчитаться.

Таким образом Минрегион рассчитывает обновить парк коммунальной техники, который давно устарел. Но смогут ли местные власт оплачивать хотя бы часть стоимости техники - неясно, ведь для многих городов суммы неподъемные. К примеру, коммунальный трактор стоит в среднем 1,2 млн гривен, подметальная машина - 5 млн, мусоровоз - 5,2 млн и т.д.

Стратегия для Приватбанка

Кабмин утвердил стратегию развития Приватбанка до 2024 года. Бизнес-модель определена как "ведущий банк розничного сегмента рынка с сильными позициями в малом и среднем бизнесе и мощным карточным бизнесом".

Прописано увеличение кредитования малого и среднего бизнеса на 150% и рост эквайрингового бизнеса, что должно увеличить доходы банка на 8,5 млрд гривен.

Расширение продуктовой линейки должно обеспечить рост кредитования с 44 млрд до 82 млрд гривен (с учетом ипотечной программы). Также банк будет по максимуму способствовать восстановлению старого портфеля неработающих активов.

Целью реализации стратегии является подготовка Приватбанка к приватизации. Возможно три модели - частное размещение всего банка, частное размещение "хорошего банка" или IPO "хорошего банка".