Со второго осеннего месяца в Украине на 24 копейки снизят тарифы на использование электроэнергии для украинцев, которые потребляют менее 250 киловатт в час. Сейчас действует тариф для населения - 1,68 гривен за киловатт, а уменьшат его до 1,44 грн за кВт.

Об этом рассказал глава украинского правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина, добавив, что снижение тарифов произойдет по инициативе президента Владимира Зеленского.

Также премьер-министр добавил, что для тех украинских семей, которые потребляют более 250 кВт-час за один месяц, тарифы останутся неизменны (то есть 1,68 гривен за киловатт).

Напомним, в конце июля в СНБО пообещали держать цены на электроэнергию для населения такими, как есть, при этом тарифы для бизнеса вырастут. Для последних тарифы могут вырасти в два раза.

Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что резкого увеличения тарифов в стране не будет.

При этом украинский бизнес все же готовится к повышенным платежкам на электроэнергию. В то же время, не исключено, что если сохраниться устойчивая тенденция к подорожанию, поставщики будут пересматривать и условия двухсторонних договоров. "Страна" подробно рассказывала, как бизнес воспринял нововведения.