На заседании в среду, 11 августа, украинское правительство продлило срок действия адаптивного карантина и режима ЧС, введенного еще в прошлом марте, до 1 октября текущего года.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

По словам премьера, на сегодня ситуация с распространением коронавируса в Украине остается под контролем, однако из-за последних тенденций увеличения числа госпитализаций ковидных пациентов и было принято такое решение.

По словам Шмыгаля, Кабмин сейчас занимается подготовкой больниц, в которых уже почти к 100% коек подведен кислород.

Напомним, "Страна" писала о прогнозе украинских ученых из НАН, которые заявили о неизбежном росте заболеваемости ковидом в стране в конце августа 2021 года. Самая угрожающая ситуация, по их данным, сложилась на юге страны.

Кроме того, мы сообщали, что в Оксфорде уже заявили, что штамм коронавируса "дельта" делает достижение коллективного иммунитета невозможным.

Между тем, по данным на сегодня у нас в стране количество новых пациентов с коронавирусом за сутки вновь превысило 1 000 человек.