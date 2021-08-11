В Офисе президента идет активная подготовка к отставке председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, который в прошлом был первым номером в списках на выборах в Раду пропрезидентской политической партии "Слуга народа".

Об этом рассказал "Стране" источник во фракции "Слуга народа".

"Общаются с координаторами групп внутри "Слуги народа", с главами комитетов. Зондируют настроения насчёт возможной отставки спикера. Слухи о намерениях Банковой убрать Разумкова ходят уже давно. Но сейчас работа ведётся уже предметная. Многие "слуги" за отставку голосовать не хотят. Но Офис президента вырабатывает разного рода аргументы, чтоб изменить их позицию", - рассказал наш собеседник.

Отметим, что Разумков является спикером парламента с августа 2019 года. Во время избрания его кандидатуру поддержали 382 народных депутата.

Разумков очень часто не идет в ногу с Офисом президента. Например он оказал знаки поддержки киевскому мэру Кличко, а также не голосует на заседаниях СНБО за введение санкций против украинских граждан. Чем на это может ответить Банковая подробно писала "Страна".

Также мы писали, что Разумков собирался настаивать на правках к законопроекту Владимира Зеленсокго об олигархах.