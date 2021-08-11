В Российской академии наук заявили о существенном занижении масштабов разлива нефти в Черном море, который произошел 7 августа в районе Новороссийска (Краснодарский край). По данным российских ученых, площадь нефтяного пятна составила не объявленные ранее 200 квадратных метров, а целых 80 квадратных километров. Таким образом масштаб бедствия был занижен в 400 раз.

Об этом сообщает Институт космических исследований РАН.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав спутниковые снимки. По их данным, нефтяное пятно 8 августа имело вытянутую форму и протянулось от берега в открытое море на расстояние 19 километров.

Также объясняется, что причиной экологического бедствия вечером 7 августа 2021 года стал залповый выброс нефти в море во время ее закачки на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р), расположенного в шести километрах от берега неподалеку от Новороссийска. Объем попавшей в воду нефти устанавливается.

Напомним, аналогичный инцидент на российском черноморском побережье произошел не так давно - 25 мая, когда у берегов Туапсинского района Краснодарского края РФ произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Море покрыли цветные разводы, а в воздухе ощущался резкий химический запах.

Как сообщалось, в конце апреля 2020 года в Одесской области в акватории порта "Южный" во время выгрузки с судна произошел неконтролируемый сброс вредного для жизни и здоровья людей загрязняющего вещества - смеси пальмового масла и пальмового стеарина.