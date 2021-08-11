Польша вслед за Литвой, которая решила строить забор от мигрантов на границе с Беларусью в кредит, и Латвией, приняла решение усилить границу с республикой из-за потока нелегалов.

Об этом со ссылкой на представителя польского правительства Петра Мюллера сообщает РИА "Новости" в среду, 11 августа.

По его словам, в последнее время на польско-белорусской границе наблюдается рост числа нелегальных мигрантов из Беларуси. В текущем году на этом участке задержали 871 человека, в то время как весь прошлый год их было всего 122.

Также Мюллер заявил, что не знает о том, будет ли Польша возводить забор вдоль границы с Беларусью по примеру Литвы, на строительство которого Украина отправит гуманитарку в виде колючей проволоки.

Напомним, ранее пограничники Литвы сообщили о стрельбе со стороны Беларуси на фоне обострившейся ситуации на границе из-за потока мигрантов.

В то же время Беларусь обвинила Литву в неоказании медицинской помощи беженцам на границе.

Кроме того, как ранее сообщала "Страна", в Литве пограничники на границе с Беларусью задержали группу мигрантов из Ирака. В свою очередь, в Беларуси опубликовали видео стрельбы на границе.

Между тем, днем ранее в Беларуси показали видео, как литовцы выбрасывают беременную иностранку без сознания на границе. По данным республики, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.