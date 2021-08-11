В среду, 11 августа, жители столицы слышали громкий гул боевых самолетов, которые совсем низко пролетали надо домами. Как оказалось, это была репетиция к празднованию Дня независимости нашей страны, которое в этом году будет особенно масштабным.

Видео пролетающих истребителей киевляне опубликовали в социальных сетях.

Однако боевые самолеты пролетали не только над столицей, но и над Киевской областью - поселком Чабаны. Несколько десятков истребителей заставили зазвенеть стекла в домах местных жителей и очень напугало людей, о чем одна из жительниц поселка рассказала ТСН.

Напомним, День независимости Украины состоится 24 августа, в этом году это юбилейный праздник - 30 лет с тех пор, как Украина стала независимой страной. Однако празднование будет идти не один, а целых три дня.

Украинцев ожидает не мало новшеств на празднике в этом году - первый раз в истории парашютисты прямо в небе станцуют гопак. Кроме того, в военном параде примут участие не только люди, но и служебные собаки, что тоже ново для Украины.

Также мы писали, что на военном параде в честь праздника будет использован новый строевой шаг.