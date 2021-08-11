Иван Выговский. Фото: МВД

Руководителем Нацполиции в Киеве, как и предсказывала "Страна", стал начальник областного главка полиции Полтавской области Иван Выговский. 

Об этом сообщает источник "Страны" в правоохранительных органах. 

Днем в среду, 11 августа, Выговского представляют коллективу столичной полиции. 

Отметим, что Иван Выговский родился под Житомиром. В системе МВД он работает уже более 20 лет. Начинал как следователь в Николаевской области. В 2016 году стал замначальника управления полиции в регионе. 

А с февраля прошлого года возглавил Главное управление полиции в Полтавской области. 

Напомним, что Выговский сменил в кресле руководителя полиции Киева Андрея Крищенко, который занимал эту должность на протяжении почти шести лет. Крищенко подал рапорт об отставке в начале августа, 11 августа его удовлетворило руководства МВД.

Также мы писали о том, что отставка Крищенко, вероятнее всего, связана с уходом министра внутренних дел Арсена Авакова. Он написал соответствующее заявление об отставке в июле. После этого в правоохранительных органах начались кадровые чистки.

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