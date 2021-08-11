В Киевском нацуниверситете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого отреагировали на озвученные на днях обвинения в харассменте в адрес 75-летнего звезды фильма "В бой идут одни старики" и преподавателя этого вуза Владимира Талашко. Для изучения информацию о фактах домогательства к студенткам со стороны преподавателей создали рабочую группу, передает "Интерфакс-Украина".

"С целью установления истины и определения виновных университет создал рабочую группу по расследованию имеющейся информации о харассменте", - говорится в сообщении.

Исполняющая обязанности ректора учебного заведения Инна Кочарян назвала ситуацию чудовищной и призвала сообщать лично ей всю информацию о подобных фактах.

Напомним, что накануне в киевском вузе заявили, что ранее не получали никаких официальных жалоб на преподавателя от якобы пострадавших девушек.

Напомним, о фактах домогательства Владимира Талашко к студенткам в Facebook сообщил сценарист Богдан Панкрухин. Он рассказал истории двух девушек, к которым якобы приставал Талашко в тот момент, когда они были абитуриентками. Одной из них было 15, а второй 18 лет. По их словам, Талашко убедил их прийти к нему в квартиру, чтобы репетировать вступительную программу. Обеих он начал фотографировать и предлагать им снимать при этом одежду. Более юную девушку он якобы привел в спальню и начал целовать, ей удалось освободиться, сделав вид, что она потеряла сознание.

Сам Талашко напрочь отмел эти обвинения и заявил, что подобного никогда не было.

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