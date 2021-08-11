Задержанная в Минске вместе с Романом Протасевичем Софья Сапега дала первое интервью белорусскому каналу "Беларусь 1". Ее пригласили, чтобы она рассказала, что происходило после того, когда самолет развернули в воздухе и выяснилось, что посадка будет в Минске, а не Вильнюсе.

Подруга экс-главреда оппозиционного канала "Nexta" заявила, что КГБ Белоруссии не участвовал в посадке самолета, зато она подозревает в этом его окружение.

Собрали заявления Сапеги, которую вместе с Протасевичем после задержания перевели под домашний арест.

"Замешан рабочий коллектив". Что рассказала Сапега

София Сапега рассказала, что в полете капитан корабля извинился перед всеми пассажирами и объявил об экстренной посадке в Минске. Самолет развернулся и начала снижение. Роман Протасевич передал Сапеге технику, фотоаппарат.

После приземления всех пассажиров, по двое человек, выводили из самолета и проверяли с собаками. После досмотра всех повели в здание аэропорта для прохождения таможенного контроля. В это время Протасевича увели. Минут через 15 увели и Сапегу.

Отвечая на вопрос ведущей, она рассказала, что в Греции, откуда они летели, они проводили отпуск.

При этом Сапега сказала, что прилет Протасевича случайно совпал с Экономическим форумом Delphi в Греции, где выступала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и что он просто сделал несколько ее фото.

"Мы узнали об этом из СМИ. Рома предложил свои услуги, как фотограф, поскольку у него была вся техника. Участвовал ли он в форуме - мне неизвестно. Он фотографировал Светлану по часу в день, в течение двух дней. После чего мы отправились на Крит", - поделилась девушка.

Отвечая на вопрос о том, кто поспособствовал тому, чтобы самолет с Протасевичем приземлился в Минске, она сказала, что сделала вывод, что это кто-то из его окружения, из рабочего коллектива.

"Я всегда была далека от политических разборок, но из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа. Кто-то из его рабочего окружения. Такой вариант действительно не стоит исключать", - сказала Сапега.

Также она опровергла информацию, что на борту самолета находились сотрудники КГБ и что, якобы была спровоцирована драка, чтобы посадить борт.

"Никакие сотрудники КГБ ничего не делали с нами. Их не было. Также не было никакой драки", - поделилась девушка.

- Сохранилась уверенность в том, что в посадке самолета могли быть как-то задействованы, в том числе, спецслужбы Беларуси? - задала уточняющий вопрос ведущая.

- Нет, - ответила Сапега и добавила, что старалась не углубляться в эту ситуацию.

В передаче показали фрагмент беседы с Романов Протасевичем, который назвал фамилии оппозиционеров, причастных к его задержанию - Ян Рудик, Данил Богданович и Франек Вечорко.

Как заявили на белорусском госканале, Вечорко решил таким образом внутри политические проблемы, Богданович избавлялся от самого Протасевича и поставил на его место своего давнего товарища. Рудик стал у руля крупного канала - "Беларусь головного мозга".

Там подвели к тому, что бывшие коллеги Протасевича сами отправили письмо о заминировании самолета в службы аэропорта Минска, под видом "Хамас". А потом Тихановская и Вечорко начали выкладывать фото Протасевича и писать о его аресте, когда он еще находился на борту приземлившегося самолета.

Когда и за что задержали Сапегу и Протасевича

София Сапега - гражданка России, проживающая в Литве. Состоит в отношениях с Романом Протасевичем, администрировала оппозиционные телеграм-каналы, в частности, "Черная книга Беларуси", куда выкладывали личные данные силовиков.

23 мая рейс Афины-Вильнюс компании Ryanair, на котором находились Сапега и экс-главред главного оппозиционного телеграм-канала "Нехта" Протасевич, экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании. В Беларуси заявили, что такое письмо получили в службе аэропорта в Минске.

Взрывчатку на борту не обнаружили и самолет продолжил полет, но уже без Сапеги и Протасевича. Их задержали и отправили в СИЗО.

Сапегу обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании вражды. В этом же обвинили и Протасевича. По белорусским законам за это грозит до 15 лет тюрьмы.

До 25 июня они находились под стражей, потом меру пресечения им заменили на домашний арест. Оба заключили соглашение со следствием. Белорусские госканалы уже показывали несколько интервью с Протасевичем, в которых он признает свою вину, заявил, что больше не хочет заниматься политикой и что белорусскую оппозицию финансируют из Польши и Литвы.