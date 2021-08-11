В среду, 11 августа детективы Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении задержанному накануне и пытавшему выехать из страны заместителю Николаевского мэра. Чиновника подозревают в присвоении почти 27 миллионов гривен в ходе работ по реконструкции Соборной площади в центре города.

Отметим, что НАБУ не указывает имя заместителя мэра Николаева. Однако Сергей Коренев, который является заместителем Николаевского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, уже опубликовал в Фейсбуке пост с оправданием на этот счет.

О подозрении, которое подписала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает пресс-служба НАБУ на своем официальном сайте.

По данным следствия, два года назад - в 2019-м году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади в Одессе. Однако заммэра и первый заместитель одного из департаментов горсовета злоупотребил служебным положением. А именно, заранее сговорившись и придумав преступную схему с еще шестью чиновниками (руководителями частных компаний) победа досталась Николаеву. В городе отремонтировали площадь, однако, по данным эспертизы, на это ушло гораздо больше денег, чем должно было. Работы провели по завышенным ценам, в результате чего нанесен более 26 800 000 убытков.

Кроме того, как добавили в НАБУ, накануне о подозрении также сообщили задержанным первому заместителю директора одного из департаментов Николаевского городского совета и двум руководителям частных компаний (один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета). Их действия квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины. Таким образом в коррупционной схеме подозревают восемь человек.

Сергей Коренев рассказал, что находится в отпуске и сотрудники НАБУ задержали его на украино-венгерской границе, когда он с семьей и друзьями планировал уехать на отдых. Также Коренев подтвердил, что к нему обратились детективы НАБУ по вопросу строительства Соборной площади. Он также добавил, что в случае доведения дела до суда сможет оправдать себя.

Ранее мы рассказывали о скандале в Харькове, где главе обласовета Артура Товмасяну вручили подозрение в получении миллиона гривен взятки, после чего его исключили из фракции "Слуга народа".

Также сообщали, что прокуратура сообщила о подозрении директору госпредприятия в нанесении крупного ущерба.