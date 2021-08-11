В среду, 11 августа, в 13:00 началось заседание Кабинета министров Украины. Правительство рассмотрит не только ряд законопроектов и проектов будущих указов президента Владимира Зеленского, но и планирует одобрить стратегию развития акционерного общества коммерческий банк "Приватбанк".

Об этом говорится в повестке, которая обнародована на официальном сайте Кабмина.

В числе прочего, Кабинет министров планирует рассмотреть государственную экономическую программу обращения с отработавшим свой век ядерным топливом отечественных атомных электростанций на период до 2025 года.

Кроме того, министры рассмотрят вопрос о реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы разрешительных документов и намерены принять решение о реализации экспериментального проекта о платном предоставлении доступа в интернет и телефонной связи лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Помимо этого, правительство рассмотрит два проекта указов президента: о назначении государственных стипендий выдающимся деятелям физической культуры и спорта и о назначении стипендий президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров.

Также рассмотрят проект распоряжения об одобрении Стратегии развития государственного акционерного общества КБ "Приватбанк".

Напомним, на прошлой неделе Кабмин одобрил скандальный законопроект о переходном периоде на Донбассе. Что это значит подробно разбиралась "Страна".

Также "Страна" писала, что в начале августа Кабмин ужесточил режим в граничащих с Донбассом и Крымом регионах