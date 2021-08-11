В России демонтировали и выбросили на свалку памятник первому космонавту Юрию Гагарину, который стоял на въезде в город Невельск на острове Сахалин. На освободившемся месте планировали построить автозаправку.

Об этом инциденте сообщает Sakhalin.Info.

Как объяснили в администрации Невельского района, монумент был практически в аварийном состоянии, он не подлежит восстановлению и поэтому был списан. На смену ему в 2020 году в районе открыли сквер имени Гагарина с новой композицией, посвященной первому человеку, побывавшему в космосе.

После прокатившегося по соцсетям возмущения руководство Сахалинской области отреагировало на ситуацию и заявило, что выброшенный памятник нужно срочно отреставрировать.

"Со стороны главы района это неуважительное отношение к истории, к великому прошлому нашей страны. Барельеф Юрию Алексеевичу Гагарину необходимо в кратчайшие сроки отреставрировать и до 1 сентября найти ему достойное место в центре города", - заявил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Напомним, в 2021 году исполнилось 60 лет со дня первого полета человека в космос, который совершил Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года.

Ранее "Страна" писала о том, что в России умер диктор, объявивший о полёте Гагарина.

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