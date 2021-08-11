Накануне нового театрального сезона, который традиционно стартует в начале осени, мовный омбудсмен Тарас Креминь решил напомнить служителям Мельпомены о том, что отныне спектакли не на украинском языке должны сопровождаться звуковым переводом или субтитрами.

Об этом сам Креминь написал в Facebook.

Сфера культуры подверглась полной украинизации с 16 июля текущего года, когда в силу вступила статья языкового закона №23. Теперь в Украине все зрелищные и культурные мероприятия, которые проводятся на русском или других негосударственных языках, должны обязательно сопровождаться субтитрами, звуковым или другим типом перевода на украинский.

Креминь также рассказал о результатах мониторинга деятельности украинских театров в прошлом году. По его данным, в 15 регионах коммунальные и государственные учреждения этой сферы показывали представления исключительно на украинском.

В остальных регионах 78% (13 842) показов были на украинском, а 22% (3 977) - на других областях. Больше всего таких спектаклей показали в Одесской - 63,8%, Харьковской - 63,0% и Донецкой - 60,3% областях. При этом на украинский перевели 31,1% (1 235) показов спектаклей.

По мнению мовного омбудсмена, у театров есть достаточный уровень технического обеспечения, чтобы обеспечить перевод всех спектаклей на украинский.

Напомним, ранее Креминь называл угрозой нацбезопасности фильмы на русском языке.

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