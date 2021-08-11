В этом году Украина получит два лекарства от Covid-19 прямого действия - Ляшко
Уже к концу осени или началу зимы 2021 года в Украину поступят два препарата против коронавируса прямого действия, с помощью которых врачи смогут лечить пациентов с диагнозом Covid-19.
Об этом глава украинского Минздрава Виктор Ляшко заявил на "Украинском радио".
Ляшко рассказал, что препараты прямого действия являются инновацией в деле борьбы с коронавирусом. Именно такой тип лекарств позволит лечить Covid-19. При этом на данный момент три таких лекарства в мире уже проходят третью стадию клинических исследований.
По двум из трех препаратам Киев уже имеет договоренности касаемо поставок в Украину. По словам Ляшко, ожидать их у нас в стране стоит к концу осени или началу зимы.
Кроме того, глава Минздрава заявил, что в Украине уже есть четыре препарата, благодаря которым украинцы могут эффективно уберечься от тяжелого протекания коронавируса, вероятно, имея в виду вакцины.
Напомним, украинские ученые предсказывают, что в ближайшие две недели заболеваемость Covid-19 в стране продолжит расти.
Также мы писали о том, что риск госпитализации после укола вакцины от коронавируса, по информации Минздрава, снижается в 15 раз.