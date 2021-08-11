Уже к концу осени или началу зимы 2021 года в Украину поступят два препарата против коронавируса прямого действия, с помощью которых врачи смогут лечить пациентов с диагнозом Covid-19.

Об этом глава украинского Минздрава Виктор Ляшко заявил на "Украинском радио".

Ляшко рассказал, что препараты прямого действия являются инновацией в деле борьбы с коронавирусом. Именно такой тип лекарств позволит лечить Covid-19. При этом на данный момент три таких лекарства в мире уже проходят третью стадию клинических исследований.

По двум из трех препаратам Киев уже имеет договоренности касаемо поставок в Украину. По словам Ляшко, ожидать их у нас в стране стоит к концу осени или началу зимы.

Кроме того, глава Минздрава заявил, что в Украине уже есть четыре препарата, благодаря которым украинцы могут эффективно уберечься от тяжелого протекания коронавируса, вероятно, имея в виду вакцины.

Напомним, украинские ученые предсказывают, что в ближайшие две недели заболеваемость Covid-19 в стране продолжит расти.

Также мы писали о том, что риск госпитализации после укола вакцины от коронавируса, по информации Минздрава, снижается в 15 раз.