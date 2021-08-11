Президент США Джо Байден, после решения вывести американские войска из Афганистана, столкнулся с девятым валом критики в свой адрес. Присоединился к сонму критикующих американского лидера и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Свою позицию относительно президента США Каспаров подробно изложил в Тwitte-аккаунте, где его читает более 600 тысяч подписчиков.

"Трагедия и позор. Многие будут убиты, а миллионы будут отброшены назад в темные века Талибана. И это показывает, что Америка - ненадежный союзник, в отличие от таких диктаторов, как Путин, которые проявляют лояльность по отношению к своим гнусным коллегам и союзникам", - написал шахматист.

Каспаров рассказал, что во время выборов президента в прошлом году он на все сто процентов поддерживал Байдена, а не его соперника Дональда Трампа. По мнению шахматиста, Байден имел все шансы вернуть Америку на правильную дорогу, но вместо этого он "прокладывает курс на самую пораженческую и проигрышную внешнюю политику США".

Однако критикует он и предшественников Байдена - Обаму за то, что тот хотел наладить со всеми дружеские отношения, а Трампа и вовсе Каспаров называет "бесполезным президентом".

"Вы можете сказать, что администрация Байдена находится на раннем этапе, и что необходимо исправить большой ущерб, плюс пандемия и экономический кризис. Но если вы видите машину, движущуюся к обрыву, вы не говорите "подождите немного". Америка должна возглавить мировую арену, иначе это сделают Китай и Россия", - резюмировал Каспаров и своими "лайками" его поддержало 1,8 тысяч человек.

Напомним, после того, как Вашингтон объявил о выводе своих войск из Афганистана в стране началась эскалация конфликта с Талибаном. Талибы начали захватывать крупные города. На сегодняшний день Талибан уже контролирует более половины страны.

При этом Байден заявил, что власти Афганистана должны сражаться за себя сами.