На этой неделе разгорелся скандал с дрифтом Red Bull на Софийской площади в Киеве. Во время съемок ролика компания задействовала гоночные машины, которые нарезали "восьмерки" по пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому. После этого на брусчатке остались следы от шин.

В КГГА заявили, что не давали разрешения на съемку и даже назвали Red Bull "муд@ками, которые испортили историческую памятку в центре столицы". В соцсетях тоже поднялась волна, а участникам гонки, в том числе рэперше Alyona Alyona пришлось извиняться. Делом занялась прокуратура. Между тем обсуждается версия и о том, что разрешение на дрифт киевские власти и полиция давали. Но после скандала решили отмежеваться.

"Страна" рассказывает как развивается история с дрифтом.

Гонки вокруг Хмельницкого

Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве две гоночные машины с логотипом энергетика Red Bull устроили дрифт вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Машины с шумом нарезали восьмерки по брусчатке. Видео заезда в центре Киева выложили в сеть.

Как выяснилось, это были съемки промо ролика для Red Bull. Накануне координаторы съемок просили у полиции Киева дать разрешение на их проведение. Среди участников заявили известных дрифтеров: 18-летнего ирландца Конана Шанахана и 41-летнего украинца Александра Гринчука. Также в заезде участвовала известная украинская рэперша Alyona Alyona.

В заявке было указано, что сами съемки будут проходить с 06:30 до 10:30, еще полчаса попросили на очистку брусчатки.

Однако после гонок выяснилось, что следы от шин оказались более серьезными и их не отчистить за полчаса. Кроме того, в власти Киева заявили, что вообще не давали разрешения на проведение съемок и обнародовали свой ответ, датированный 5 августа, то есть его дали за пять дней до проведения дрифта на Софийской площади.

В обосновании говорилось, что мероприятие нужно было согласовать с Национальным заповедником "София Киевская", чтобы не допустить негативного влияния на состояние исторических памяток и что исполком Киевской городской госадминистрации отказывает в согласовании мероприятия.

Столичные власти заявили, что автомобили дрифтовали на большой скорости на пешеходной зоны без специальных ограждений, чем поставили под опасность проходивших мимо пешеходов. Все это стало поводом для того, что в КГГА подали заявление в полицию.

Звучали и резкие заявления. Заместитель председателя КГГА Константин Усов даже назвал организаторов съемок "муд@ками".

"Это не просто недопустимый акт вандализма, это хамское отношение к киевлянам и к одной из наиболее ценных святынь Украины - Софии Киевской... "Ред Бул" - вы муд@ки", - написал он и назвал "недопустимым актом вандализма". Также он поинтересовался, правда ли, что полиция все-таки дала добро на заезд.

"Мы ждем от полиции Киева двух вещей: а покажите, господа, свою реакцию на инициативное письмо организаторов? Потому что говорят, что этот шабаш муд@ков вы каким-то образом согласовали. А второе - сколько вам нужно времени, чтобы нарушить уголовное производство и привлечь к ответственности виновных?" - написал чиновник.

Реакция на дрифт

Скоростной заезд перед Софией Киевской вызвал волну возмущения. Министр культуры Александр Ткаченко выразил надежду, что организаторов и участников рекламных съемок привлекут к ответственности и оштрафуют.

"Я даже не пытаюсь представить, чтобы кто-то в мире позволил себе устроить такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО", - прокомментировал он видео.

По его мнению, "дело даже не в пыльной мостовой, которую уже отмывают", но и в "ужасном отношении к культуре" и в "отношении к безопасности людей вокруг".

"Представьте себе такое, например, в Ватикане - на площади Святого Петра. Или перед собором Нотр-Дам де Пари", - заявил министр.

Глава пресс-службы Киевского метрополитена Наталья Макогон сказала, что рассматривает этот случай с точки зрения того, как он повлияет на репутацию компании.

"Через несколько дней на Софийской площади не будет и следа. Как думаете, реально повлияет кейс на продажи компании? Или наоборот усилит их хулиганское репутацию? Что будет видеть Европа, когда выйдет ролик - наш скандал или драйв кумира в центре Киева?

Вы будете покупать РедБул? А в спонсоры мероприятий возьмете?", - написала Макогон.

Что ответили Red Bull и участники съемок

Выяснилось, что ролик снимали ко Дню Независимости и Дню Флага Украины. После скандальных съемок в компании Red Bull Украина пообещали отмыть Софийскую площадь и официально извинились. "К сожалению, случилось так, что мы не соблюли всех необходимых процедур. Это было упущением с нашей стороны, и мы глубоко об этом сожалеем", - написали в официальном Instagram компании.

В машинах, которые дрифтовали, находилась рэперша Alyona Alyona.

Еще один участник - чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.

Александр Гринчук

Приглашенной звездой был Конор Шанаган. За два дня до заезда перед Софией Киевской он принимал участие в мероприятии United Drift Challenge на аэродроме "Чайка" в Киеве.

Конор Шанаган. Фото: redbull.com

Alyona Alyona, участвовавшая в дрифте, тоже извинилась за скоростную езду в центре Киева. Она записала видео в Instagram и заявила, что была уверена в наличии всех разрешительных документов у организаторов, поэтому и согласилась на участие.

"В Украину приехал гонщик Коннор Шаннаган, который входит в топ-10 дрифтеров мира. RedBull хотел снять видео в честь Дня независимости. И решили привлечь лидеров мнений. Одним из лидеров мнений была я, и моя роль заключалась в том, чтобы покататься на дрифт-машине. Меня заверили, что все разрешения у них есть, и что по окончанию всего этого приедут клининговые машины, которые все очистят", - сказала Alyona Alyona.

Изъяли авто, позвали клинеров, завели дело

После заезда клининговые службы начали отмывать Софийскую площадь от следов дрифта, но по состоянию на 11 августа на брусчатке все еще остаются следы от шин. По словам гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Нели Куковальской, на удаление темных полос уйдет по меньшей мере три дня.

На уборку площади приехала Alyona Alyona. Правда, убирала она всего 15 минут, а потом ушла "на обед".

В полиции заявили, что организаторы съемок не получили ни разрешение у властей Киева, ни согласование от полиции.

По факту случившегося открыто уголовное дело по ч.2. ст. 296 (Хулиганство), санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 лет или лишение свободы на 4 года.

В прокуратуре сообщили, что оба автомобиля-участника дрифта были изъяты уже вечером 10 августа. Как стало известно "Стране", это дорогие сертифицированные гоночные автомобили, подготовленные по требованиям мировых соревнований. По городу они не ездят, а перевозятся на прицепах с гонки на гонку.

По данным прокуратуры, нанесенный ущерб предварительно оценивается приблизительно в 50 тысяч гривен. Однако по словам первого замглавы Киевской городской госадминистрации Алексея Кулебы, в процессе анализа фактов сумма убытков может увеличиться.

Пока инспекторы благоустройства составили на организатора протокол за административное нарушение, по которому предусмотрен штраф в размере 1700 грн.

Дрифтеры винят продакшен и чиновников

Дали пояснения и в украинской федерации дрифта. Судя по ним между среди организаторов и участников съемок произошел раскол. В том, что возникли проблемы винят продакшн, который снимал и готовил съемки. А отказ КГГА называют "липой", оформленной задним числом.

Фото подрядчика, к которому возникли претензии менеджер дрифтинговой компании, у которой изъяли машины, обнародовала в Instagram.

"Рэд Булл заказал съемку видео с двумя их международными атлетами ко Дню Независимости и Дню Флага Украины. Обратились в продакшн к данному молодому человеку (Максим Дончик - Ред.), так как сотрудничают с ним уже больше 10 лет. Вся организация съемок от документов до уборки была у него на подряде.

Он уверил, что разрешения есть, Рэд Булл на многолетнем доверии не проверил, начали снимать, разбудили жильцов самого дорогого жилого дома страны и понеслось…

Были ли разрешения на бумаге или устные - будут разбираться юристы заказчика и исполнителя, но точно могу сказать, что "отказ" КМДА оформленный задним числом - это липа! Так как даже не бьется поиском в реестре на сайте КМДА.

Заповедник, на сколько мне известно, вообще был первой инстанцией, но как только пошёл резонанс - резко стали заявлять, что ничего не знают.

Полиция тоже заявляет, что была не в курсе, но утром приезжал патруль, по звонку им подтвердили, что все ок и они уехали. Клининг был заказан и оплачен наперед Рэд Буллом.

Стыдно, что у нас такие безяйцые чиновники… Вместо того чтобы сказать "Да, разрешили! Да, уберут! За то видео разойдется как визитка по всему миру!" - все поджали хвосты попрятались по норам отнекиваться", - заявил "Стране" директор Ukrainian Drift Federation Сергей Сытар.