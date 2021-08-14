С 14 по 22 августа наступит благоприятный период для того, чтобы инвестировать в свое развитие и работать над индивидуальностью. Это период ответственных решений, успешной интеллектуальной деятельности, когда важно сконцентрироваться на сути проблем и прислушаться к своему внутреннему критику.

Астрологи выделяют пять знаков зодиака, которым можно смело браться за любые начинания, разрабатывать посильные бизнес-планы и смело брать на себя новые обязательства. Это Близнецы, Раки, Львы, Козероги и Рыбы.

Ниже приводим подробный астрологический прогноз для знаков зодиака на указанный период.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодня отличный день для запуска новых проектов и подписания договоров. Начинайте день с главного, чтобы успеть сделать все по максимуму. И не поддавайтесь на манипуляции коллег. Настало время уладить все старые конфликты и решить даже самые серьезные вопросы. Все покупки, сделанные сегодня, будут выгодными.

Рак (22.06 - 22.07)

Успешный период для завершения текущих рабочих дел. Вы справитесь со всеми финансовыми решениями, даже если они будут рисковыми. Концентрация на рабочих моментах поможет вам достичь успеха. И как только вы настроитесь на рабочий лад и сами будете готовы инвестировать в успех некоторую сумму, вам повезет.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня наступит время встречи с людьми, которые помогут вам реализовать задуманное. Самим вам будут сложно даваться любые дела, но в компании с единомышленниками вы преодолеете любые проблемы. Не переживайте про материальную составляющую и ожидайте скорых перспектив в карьере.

Козерог (22.12 - 20.01)

С сегодняшнего дня в рабочих делах начинается приятный период роста, гармонии и взаимопонимания. Предстоит время активных и хлопотных действий, но вам под силу успеть все, что вы запланировали. Не бойтесь брать инициативу в свои руки. Ваша настойчивость принесет удачу.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Смотрите на вещи реалистично и сможете достичь больших результатов в карьере. Не исключено, что вам предстоит активно отстаивать свои интересы, но вы двигаетесь в правильном направлении к своей мечте и звезды рекомендуют вам меньше оглядываться на мнение окружающих. Помимо благоприятного периода для финансовых дел, вас ждет удача в плане укрепления отношений с друзьями и родными.

Остальным знакам зодиака звезды рекомендуют отложить финансовые замыслы и не выполнять работу за других, поскольку руководство и коллеги этого не оценят.

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