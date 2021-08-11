В течение ближайших семи дней, 11 - 17 августа, среднее число новых случаев коронавируса, которые за сутки будут выявлять в Украине, по прогнозам ученых составит 1 008, а уже на следующей неделе, 18 - 24-го числа, эта цифра возрастет до 1 285.

Об этом свидетельствует прогноз специалистов Национальной академии наук.

Ученые учли тенденцию протекания пандемии в Украине на данный момент. По их данным, уровень заболеваемости в стране является стабильным и умеренным. Прирост составляет приблизительно 24% в неделю. То есть удвоится суточное число новых заражений за 3,5 недели.

По прогнозам НАН Украины, в течение этой недели в среднем за сутки в стране будут выявлять по 1 008 новых пациентов. С 18 по 24 августа это будет уже 1 285 новых случаев заражения за день.

Что касается смертности среди пациентов с коронавирусом, то она в Украине снизилась до 3%, поскольку уменьшился средний возраст больных.

По данным ученых, наиболее угрожающей ситуация остается на сегодня в Херсонской и Одесской областях, кроме того, растет уровень заболеваемости в западных регионах страны и столице.

Напомним, сегодня в Украине число новых зараженных за сутки вновь превысило 1 000 человек, летальных исходов - 25.

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