Новым главой Нацполиции Киева стал Иван Выговский. Его уже официально представили коллективу. Он сменил Андрея Крищенко, который проработал на этой должности пять с половиной лет.

Проанализировали послужной список нового главы столичной полиции, а также его декларацию о доходах.

Послужной список

Ивану Выговскому 41 год. Он родился в Житомирской области.

Карьеру начал в 1999 году. Пришел в Очаковское РОВД Николаева на должность следователя.

В 2014 году Выговский возглавил Центральный райотдел милиции Николаева.

В 2016 году стал заместителем начальника полиции Николаевской области. Курировал следственное управление.

В 2020 году Иван Выговский стал главой полиции Полтавской области. На этом месте он проработал до перевода в Киев.

Женат. Есть дочь.

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива в комментарии "Стране»" рассказал, что знает о новом главе Нацполиции Киева Иване Выговском.

"Будучи уроженцем Полтавы, я в свое время очень внимательно наблюдал за начальником полиции, который пришел в Полтавскую область два года назад - Иваном Выговским. Могу сказать, что это профессиональный мент. Он до этого был замом по следствию в Николаевской области. Он следак с аналитическим мышлением. Крищенко был УБОПовец, у них выстроена система: напасть, ограбить и взять под крышу. А Выговский - профессиональный аналитик", - сказал он "Стране".

Кива прогнозирует, что с приходом Выговского на пост главы Нацполиции в Киеве усилится следственное направление. И появится шанс на раскрытие давних преступлений.

"Насколько он сможет выдержать испытание медными трубами - зависит от его морали, совести и чести. Но это сыскарь и мент с огромным опытом работы. Это же он поймал террориста, который бегал с гранатой несколько дней в Полтавской области. Потом террориста ликвидировали. У него есть ряд раскрытых резонансных преступлений", - говорит Кива.

Из опыта личного общения Кива характеризует нового главу Нацполиции столицы как системного аналитика.

"Если Крищенко ходил с грязными руками, то Выговский педантичный, всегда в выглаженных рубашках, с галстучками. Дай бог, чтобы его аналитический ум и аналитическая система была направлена не на усовершенствование существующих систем, а на борьбу с преступностью, которая сегодня захлестнула и контролирует Киев", - говорит Илья Кива.

По его словам, с приходом Ивана Выговского появились некоторые шансы на раскрытие зависших притуплений.

"У нас завис ряд громких преступлений, которые раньше некому было расследовать. Дело Шеремета, дело Бузины. Если убийцы Бузины работают у Кличко, а Крищенко тоже получал зарплату у Кличко - скажите, могли ли быть найдены убийцы Бузины? А если убийцы Шеремета работали раньше в МВД, как они могли быть найдены?", - сказал Илья Кива.

Что в декларации

В декларацию за 2020 год Иван Выговский внес земельный участок площадью 1100 кв м. Его жене принадлежит земли на 1500 кв м, тоже в Николаевской области.

Официально в собственности нового главы Нацполиции Киева нет недвижимости. В декларации указана только квартира в Очакове, записанная на его дочь и, видимо, сестру (площадь 78,8 кв м).

В автопарке Volkswagen Golf 2014 года, принадлежащий жене, и Volkswagen Touareg 2015-го. Но последний принадлежит не Выговскому, а другому лицу, а новому начальнику полиции принадлежат права на управление.

За неполный год на должности главы Нацполиции в Полтавской области (Иван Выговский там работал с февраля) он получил 644 921 грн. Это около 58 тысяч гривен в месяц. Еще 48 265 гривен он получил за полтора месяца работы в полиции Николаевской области.

Его жена занимается предпринимательской деятельностью, которая, судя по декларации принесла 1,08 миллиона гривен дохода за год.

В ведомость также внесены данные, что дочь получила подарок 844 040 гривен от Выговского Михаила.

Наличными Иван Выговский, его жена и дочь задекларировали 104 400 долларов. На банковских счетах семьи 118 879 гривен.