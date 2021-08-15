"Страна" продолжает спецпроект о 30 годах независимости - "Украина. 30 лет страны".

В 2011 году в стране стабилизировалась экономическая ситуация. Шла ударная стройка к Евро-2012, вводились в эксплуатацию крупные объекты инфраструктуры. Росла реальная зарплата, курс доллара же оставался прежним.

На геополитическом фронте все оказалось не так стабильно. Напряженность выросла как в отношениях с Россией, так и с Западом.

С Москвой еще с прошлой года начались трения по газу, а с Европой - по поводу прессинга в отношении оппозиции: в тюрьму села ее лидер Юлия Тимошенко. Оппозиционеров поддерживал Запад, который не доверял Януковичу.

В этом году также отметились националисты, которые напали на мероприятие в честь Дня Победы на Холме славы во Львове. Это была репетиция того, что они будут делать сегодня по всей Украине.

"Страна" рассказывает о главных событиях 2011 года. Предыдущие материалы спецпроекта можно прочитать здесь.

Тюрьма для Тимошенко

2011 год стал роковым для Юлии Тимошенко.

Начатое в конце 2010 года газовое дело уже летом пошло в суд.

Речь идет о контракте, который премьер подписала с Россией в 2009 году - с ценой 450 долларов за кубометр газа. Юле вменили "превышение полномочий при заключении соглашений на поставки российского газа".

Превышение, по мнению следствия, заключалось в том, что контракт с Путиным Тимошенко подписала без голосования в Кабмине, который является коллегиальным органом управления.

Хронология такая: 24 июня судья Печерского суда Родион Киреев приступил к рассмотрению, Юлия Тимошенко вела себя на процессе очень агрессивно, оскорбляла судью.

5 августа она была арестована, а 11 октября - получила семь лет колонии.

Приговор стал прецедентом: в Украине впервые посадили чиновника такого уровня (пусть и бывшего). Из тюрьмы Тимошенко выйдет лишь через три года - ее освободят после Майдана. А пока "Батькивщину" поведет в политическое плавание Арсений Яценюк.

Он и станет одним из главных лиц оппозиции за время президентства Януковича. Впрочем, харизмы, как у Юлии Владимировны, Яценюк не имеет, и власти его не боятся. Протестные акции, которые он собирает, невелики по численности, и особого значения им на Банковой не придают.

Ходили даже слухи, что Тимошенко "слило" само ее окружение (уставшее от неугомонного ее характера), не особо стараясь организовывать протестные акции ради ее освобождения.

Помимо Яценюка после посадки Тимошенко начал расти рейтинги у Виталия Кличко, который создал свою партию "Удар".

Посадка Тимошенко имела ряд последствий для Украины и власти Януковича.

1. Отношения с Западом резко испортились. На саммите в декабре ЕС отказался подписывать с Украиной Соглашение об ассоциации до освобождения Тимошенко (это Соглашение Янукович хотел подписать как противовес охлаждению отношений с Россией).

2. Приговор для Тимошенко стал тревожным сигналом и для Москвы, которая была заинтересована в сохранении газового договора 2009 года. Это еще больше усилило разногласия Банковой с Кремлем.

3. Власть же Януковича во многом действительно укрепилась - он показал, "кто в доме хозяин" и надолго выключил из повестки дня самого влиятельного оппозиционного политика. Поэтому деловые круги, которые могли раньше ориентироваться на оппозицию, теперь шли договариваться с властью.

Собственно, последний момент был главным мотивом Януковича для отправки Тимошенко в тюрьму.

Как раз в 2011 году начался очень активный процесс создания бизнес-империи семьи Януковича во главе с его сыном Александром. Люди "Семьи" активно заводились во власть. И прежние "акционеры" Партии Регионов, включая Ахметова, безусловно были этим процессом обеспокоены. Также сильно "напрягся" в целом крупный бизнес.

И в такой ситуации Янукович посчитал необходимым отправить в тюрьму Тимошенко, чтоб недовольным не было вокруг кого группироваться.

Впрочем, этот план стратегически не сработал. Запад все равно не дал задавить до конца оппозицию, которая, при поддержке США и ЕС, в 2013 году организовала Майдан, на чью сторону постепенно стали переходить и олигархи.

От Европы до России

Геополитика второго года Януковича была сложной. Он вернул в повестку дня многовекторность. Но по многим вопросам его отношения с западом и востоком существенно испортились.

С Россией возникла серьезная напряженность по газу. Мировые цены на "голубое" топливо шли вверх, и для Украины в том числе. И скоро скидка, которую выбили год назад у России в Харькове, уже мало что давала - цена снова превысила неподъемные для экономики 300 долларов за куб.

Янукович инициировал переговоры с РФ, но там уже начали продвигать новую стратегию. Бонусы элитам бывших союзных республик давали не просто так, а за участие в интеграционных процессах. Условием снижения газовых цен было вступление в Таможенный союз, где уже состояли Беларусь и Казахстан.

Однако регионалы не хотели делиться властью с Таможенным союзом и передавать ему часть функций управления товарными потоками (тем более, на таможне привыкли "зарабатывать" и сами). Переговоры зашли в тупик. На фоне чего Янукович стал форсировать вопросы евроинтеграции - в конце года намечалось завершение подготовки соглашения об ассоциации с ЕС и создании зоны свободной торговли.

Однако из-за Тимошенко на подписание так и не вышли - отказалась Европа. Впрочем, работу над документами продолжили: ЕС из этого процесса не ушел, а только дал отсрочку. Поскольку ассоциация была выгодна прежде всего Евросоюзу.

Как видим, уже тогда в Украине начался конфликт двух интеграционных процессов: с одной стороны российского, с другой - европейского.

Россия, с одной стороны, достаточно быстро оправилась от кризиса на волне роста цен на энергоносители. И начала ковать Таможенный союз, выдвигая условия и Украине: газ и другие экономические преимущества - только после присоединения к ТС.

Европа и шире - Запад, видели в Украине рычаг воздействия на Россию. Там были обеспокоены тем, что Москва наращивала свое влияние, а Путин осенью 2011 года объявил о решении вновь баллотироваться на президента. На Западе это вызвало крайнее неудовольствие (там хотели, чтоб продолжилось президентство более "мягкого" Медведева). Поэтому короткий период некоторого потепления отношений между США и Россией (так называемая "перезагрузка") быстро сошел на нет. Противостояние резко усилилось.

И Украина в этом раскладе становилась все более ценным геополитическим призом. И ставки начали расти.

Это понимала и украинская власть, пытаясь напугать обе стороны тем, что изменит вектор и войдет в тот или иной проект.

Подобные "качели" в итоге приведут к острому кризису 2013 года и закончатся свержением президента.

Протесты и столкновения в 2011 году

2011 год, несмотря на выравнивание ситуации с экономикой, стал годом протестов.

Во-первых, социальных. Власть начала пенсионную реформу, повысив пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет - впрочем, не сразу, а постепенно. Также урезали выплаты ряду льготных категорий. Говорилось, что в Украине стариков больше, чем молодых, и обеспечивать пенсионеров становится сложнее.

Напряженность возникла с ветеранами Афганистана и ликвидаторами аварии в Чернобыле. Они требовали платить им повышенные пенсии и в ноябре даже штурмовали Раду.

Протестовали также предприниматели, студенты, учителя.

Но самым громким уличным событием 2011 года стал День победы во Львове. "Свобода" там устроила погром людей с красными флагами и георгиевскими ленточками. И едва не перевернула автобус со стариками. Было открыто пять уголовных дел.

Накануне праздника Рада позволила вывешивать красное знамя Победы рядом с украинским флагом. Но Львовский облсовет запретил это делать. И вообще проводить какие-либо акции 9 мая.

Однако активисты ряда движений все равно решили отпраздновать 9 мая во Львове, имея на это полное право. По итогу началось побоище: националисты сжигали знамена победы, вырывали из рук участников шествия венки, закидывали бутылками, дрались с милицией. Нападали даже на представителей российского консульства во Львове.

Случившееся во Львове стало первой крупной уличной акцией ультраправых, за которую практически никто не понес ответственность. Уже тогда шли разговоры о том, что у Януковича пытаются сделать "удобную" оппозицию из радикалов "Свободы", которая будет пугалом не только для остальной Украины, но и для Запада.

Уже через год "Свобода" впервые пройдет в Раду, набрав почти 10% голосов украинцев. И о сценарии "удобного противника" заговорят всерьез.

Через несколько лет беспредел националистов на украинских улицах станет нормой. Но начиналось все в 2011 году.

Большое строительство и рост зарплат

2011 год стал ударным для инфраструктурных проектов под чемпионат Европы по футболу. Строились и ремонтировались аэропорты, дороги, гостиницы и, конечно, стадионы. Подобного страна не видела со времен Советского Союза.

При этом, к моменту прихода к власти Януковича, Украина практически провалила инфраструктурную подготовку к Евро. Поэтому новому президенту пришлось вест стройки в авральном порядке. Вице-премьером по подготовке к Евро-2012 стал Борис Колесников.

И в 2011 году усилия принесли плоды.

В октябре открыли главный стадион чемпионата - Олимпийский. На нем состоялся матч сборных Украины и Германии, который закончился счетом 3:3.

Также в этом году открыли Львов-Арену и новую станцию метро "Выставочный центр" в Киеве (годом ранее открылись еще три). Возвели новый терминал аэропорта Львова и отремонтировали взлетно-посадочную полосу в Донецке.

Такое строительство было бы невозможным без стабильной экономической ситуации в стране. В Украине стали расти зарплаты - при том же курсе гривны. Средняя зарплата выросла с 2297 по 3054 гривны (380 долларов).

Рост ВВП Украины в этот год составил 5,5%.

Чем еще жила Украина в 2011 году

Дело против Кучмы. В марте Генпрокуратура открыла дело против экс-президента по убийству журналиста Гонгадзе. Пленки Мельниченко признали вещественным доказательством, Кучма сходил на допрос и дал подписку о невыезде. Показания дал и Мельниченко.

Но осенью Конституционный суд вынес вердикт о том, что доказательства, собранные незаконным путем, не должны приниматься в суде. На этом основании дело против Кучмы было прекращено уже в декабре.

Скандал с Ландиком. Летом сын депутата от Партии Регионов Валентина Ландика избил модель Марию Коршунову в луганском ресторане "Баккара". Это вызвало громкий скандал. Роман был депутатом горсовета, откуда его после инцидента исключили.

На инцидент отреагировал президент Янукович:

"Позор этому мужику, который поднимает руку на женщину. Он, безусловно, подвел и отца, который очень переживает. И знаю Валентина Ландика очень хорошо, это его дядя... Я вам скажу, что он с одной стороны очень возмущен, а с другой, хорошо понимает, что парню надо будет отвечать".

Через год Ландик-младший получил три года с отсрочкой исполнения приговора на два года. Его отпустили в зале суда. Интересно, что уже при Порошенко в 2015 году суд вернулся к этому делу и оправдал мажора.

Падение крана "Захария". 18 октября в Киеве рухнул крупнейший в Украине подъемный кран "Захарий". После своего падения кран стал героем мемов и у него даже появился аккаунт в Твиттер. Его подняли через три месяца.