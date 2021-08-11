Кот оказался свидетелем преступления. Фото: pixnio.com

В Тверской области России следователи решили опросить кота в качестве свидетеля по делу о нанесении телесных повреждений

Фото документа, который свидетельствует об этом, опубликовали в местных соцсетях, как пишет издание "КП. Тверь". 

На запечатленном листе бумаги - фотография кота, разместившегося на диване, и подпись, из которой следует, что его опрашивали по факту нанесения телесных повреждений некому гражданину Паршикову. 

Также на листке есть печать и подпись, которую, как обозначено, поставил старший следователь, составлявший "фототаблицу". 

При этом издание отмечает, что правоохранители еще не прокомментировали, являются ли эти материалы достоверными, либо же это фейковый документ. 

Кота опросили как свидетеля по уголовному делу. Фото: Яплакал

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Также мы сообщали, что в городе Острог Ровенской области кот задушил 4-месячного младенца, который спал в коляске. Трагедия произошла еще в марте. Животное случайно заснуло на лице ребенка. Когда мать заметила это, признаков жизни малыш не подавал, спасти его не удалось. 

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