Фото №5. В России кота официально опросили как свидетеля по уголовному делу - СМИ
В Тверской области России следователи решили опросить кота в качестве свидетеля по делу о нанесении телесных повреждений.
Фото документа, который свидетельствует об этом, опубликовали в местных соцсетях, как пишет издание "КП. Тверь".
На запечатленном листе бумаги - фотография кота, разместившегося на диване, и подпись, из которой следует, что его опрашивали по факту нанесения телесных повреждений некому гражданину Паршикову.
Также на листке есть печать и подпись, которую, как обозначено, поставил старший следователь, составлявший "фототаблицу".
При этом издание отмечает, что правоохранители еще не прокомментировали, являются ли эти материалы достоверными, либо же это фейковый документ.
Напомним, "Страна" писала о том, что в Херсоне уличный кот убил сбежавшую из контактного зоопарка змею.
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