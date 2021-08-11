В Тверской области России следователи решили опросить кота в качестве свидетеля по делу о нанесении телесных повреждений.

Фото документа, который свидетельствует об этом, опубликовали в местных соцсетях, как пишет издание "КП. Тверь".

На запечатленном листе бумаги - фотография кота, разместившегося на диване, и подпись, из которой следует, что его опрашивали по факту нанесения телесных повреждений некому гражданину Паршикову.

Также на листке есть печать и подпись, которую, как обозначено, поставил старший следователь, составлявший "фототаблицу".

При этом издание отмечает, что правоохранители еще не прокомментировали, являются ли эти материалы достоверными, либо же это фейковый документ.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Херсоне уличный кот убил сбежавшую из контактного зоопарка змею.

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