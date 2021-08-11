Как стало известно "Стране" от собственных источников в МВД Украины, новым главой Киевской национальной полиции вместо Андрея Крищенко станет Иван Выговский, начальник областного главка полиции Полтавской области.

"Его кандидатуру согласовали в Офисе президента и в ближайшее время он будет официально назначен и представлен коллективу", - сообщил нам источник в среду, 11 августа.

Иван Выговский родился в Житомирской области. Служить в органах внутренних дел начал еще в 1999 году. Он был следователем Очаковского горрайонного отдела Управления Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области.

В 2003 году закончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С февраля прошлого года Иван Выговский возглавил полицию Полтавской области. На этой должности он сменил предшественника Андрея Замахина, и он пробыл на посту полтора года.

Напомним, 5 августа 48-летний Андрей Крищенко, как и предсказывала ранее "Страна", написал заявление на увольнение с должности руководителя Киевской Нацполиции.

Сегодня, 11 августа, стадо известно, что МВД удовлетворило рапорт об отставке Андрея Крищенко. Он занимал должность начальника Киевской полиции - с декабря 2015 года.

Кроме того, как ранее мы рассказывали, после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД, стало известно, что скоро напишут заявления на увольнения руководители управлений полиции еще в двух областях.