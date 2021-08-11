Минувшей ночью, 11 августа из Центра космических полетов в американском штате Вирджиния второй раз за год запустили созданную с помощью украинских ракетостроителей ракету-носитель "Антарес". Она вывела на орбиту Земли автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus (от латинского - "Лебедь"). На борту последнего было 3 724 килограмм полезного груза NASA для Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщает украинское Конструкторское бюро "Южное" на своем официальном сайте.

Главной задачей миссия является доставка вещей для экипажа, материалов для научных исследований и вывоз с МКС и дальнейшая утилизация отработанного груза.

"Сигнус" также доставит на орбиту 3D-принтер, в котором используется аппарат очистки воздуха от диоксида углерода на кораблях.

Кроме того, "Сигнус" доставит на МКС разработанный Агентством космического развития прототип прибора, который работает в инфракрасном диапазоне. Он будет использовать свою усиленную выявляющую способность для сбора данных, необходимых для разработки алгоритмов для следующего поколения спутников наблюдения.

"Антарес" является двухступенчатой ракетой. Над основной конструкцией первой ступени работало КБ "Южное" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "Чезара", "Рапид" (Чернигов) и другими по заказу корпорации Northrop Grumman (США).

Украинские специалисты в полном объеме обеспечили выполнение всех операций в своем секторе ответственности при запуске "Антареса".

Всего с 2013 года "Антарес" стартовала 15 раз и только один из них закончился неудачей.

Также "Страна" сообщала, что ранее при попытке старта к МКС космического грузовика "Cygnus" службы техконтроля NASA зарегистрировали технические проблемы и автоматика заблокировала орбитальный запуск.

Кроме этого мы приводили информационное сообщение о том, как марсоход NASA не смог с первой попытки осуществить забор грунта с поверхности планеты. По словам инженеров агентства, проблема не столь серьезна, как кажется на первый взгляд, и будет устранена в ходе дальнейшей проверки систем марсохода. В целом же марсианская программа США, по общему мнению мировых специалистов, продолжается вполне успешно.

Чего нельзя сказать о лунной миссии Америки. Полет на спутник Земли может сорваться из-за проблемы с новыми лунными скафандрами. Однако свое плечо поддержки тут же подставил Илон Маск, заявив, что его компания может в кратчайшие сроки разработать новые модели защитной амуниции для астронавтов.