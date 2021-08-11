В среду, 11 августа, ушел из жизни Роланд Франко - последний внук выдающегося украинского поэта Ивана Франко.

Трагическую новость сообщил Международный фонд Ивана Франко в сети.

Коллектив выражает глубокие соболезнования по поводу смерти основателя и председателя правления Международного фонда Ивана Франко. О причинах смерти Роланда Франко, дате и месте церемонии прощания не сообщается.

Роланд Франко популяризировал творчество своего деда, который ушел из жизни 105 лет назад, оставшись в истории украинцев знаменитым поэтом, прозаиком и драматургом.

Роланд сновал Международную премию имени Ивана Франко, которая вручается за значительные достижения и значительные заслуги ученых в области украинистики и социально-гуманитарных наук. Также по его инициативе была создана квартира-музей семьи Ивана Франко в украинской столице.

Кроме того, в 2017 году по инициативе Роланда Франко был основан Всеукраинский ученический литературно-художественный конкурс "Искусство Каменяра". Также внук Ивана Франко - один из инициаторов создания "Литературного музея Ивана Франко в Днепре".

Роланд Франко прожил 89 лет. Он был украинским ученым-инженером, дипломатом, общественным деятелем, кандидатом технических наук.

С 1997 года был заместителем председателя правления Всеукраинского фонда воссоздания выдающихся памятников историко-архитектурного наследия имени О. Гончара, с 2012 - исполняющий обязанности председателя Фонда.

В течение 1997-2001 гг. - вице-президентом, затем заведующий отделом международных отношений, затем консультант президента Международного научно-технического университета имени академика Ю. Бугая.

С 2015 года - председатель правления Международного фонда Ивана Франко.

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