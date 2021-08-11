Во вторник, 10 августа, руководство МВД удовлетворило рапорт об отставке главы Нацполиции Киева Андрея Крищенко, поданный им еще на прошлой неделе, 5 августа.

Об этом сам Крищенко сообщил на странице в Facebook.

Андрей Крищенко, сообщая о своем увольнении, упомянул, что занимал должность руководителя полиции столицы более пяти с половиной лет. За это время в Киеве, по его словам, прошли тысячи массовых акций, музыкальный конкурс Евровидение, финал Лиги чемпионов. Также Крищенко заявил о раскрытии резонансных преступлений и разоблачении серийных преступников, внедрение пилотных проектов и усовершенствование профуровня полицейских.

Крищенко пожелал столичным правоохранителям успешной работы, а также не снижать темп и обороты.

"Честь имею!" - заключил Андрей Крищенко.





Напомним, Крищенко подал заявление об увольнении еще 5 августа, спустя три недели после отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Смена руководителя МВД, который пробыл в должности семь лет, по информации источника "Страны" в ведомстве, спровоцировала кадровую чистку в Нацполиции - это касается руководства правоохранителей в Одесской и Харьковской областях, а также в столице.