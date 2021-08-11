Вечером во вторник, 10 августа, молния оставила без света жителей целого микрорайона в Энергодаре под Запорожьем.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Энергодарского горсовета.

Инцидент произошел на восьмой линии передачи, на промежутке между ЗТП-18 и электроподстанцией "Луч". Ударила молния, которая и привела к обесточиванию большинства квартир в микрорайоне №1.

Напряжение перенаправили на другую линию, поэтому электричество в дома вернулось уже в 00:40 среды, 11 августа. Впрочем, работы над ликвидацией последствий атаки молний продолжаются с ночи до сих пор.

Напомним, "Страна" писала о том, что в середине июля в Закарпатской области загорелась база отдыха из-за попадания в нее молнии. Огонь уничтожил второй этаж здания, а также кровлю и перекрытия.

Кроме того, мы сообщали, что в июле в Индии молния за день убила 11 человек, которые решили сделать селфи во время грозы.

Также мы писали, что под Житомиром 15-летняя девочка получила удар молнии, разговаривая по мобильному в доме. Это произошло еще в июне в селе Малый Кривотин Емильчинского района.