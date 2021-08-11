Сегодня, 11 августа, появились свежие данные о положении дел на ковидном фронте Украины. По состоянию на утро среды общее количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии в нашей стране выросло еще на 1 122 человека.

Напомним, что вчера, 10 августа в стране было официально сообщено о 781 новом случае заражения. По сравнению с минувшими сутками, число выявленных зараженных за сутки выросло на 341 человека.

Умерли за отчетные сутки 25 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло отметки в 53 149 человек - Ред.).

О новых зараженных Covid-19 сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Выздоровели за последние сутки 1 160 человек (с начала эпидемии в стране уже 2 193 752 человека побороли грозную болезнь - Ред.).

Среди новых зараженных 54 ребенка и 31 медработник.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Запорожской области (96 человек), Донецкой области (89), Харьковской области (81) и Днепропетровской области (70).

В Киеве за истекшие сутки коронавирус выявили у 186 человек.

А тем временем университет Джона Хопкинса, который мониторит ситуацию с пандемией в режиме он-лайн привел свежие данные на утро 11 августа 2021 года. Итак, с момента начала пандемии на Земле коронавирусом заразились уже 203 980 078 человек, умерли - 4 314 007 человек.

И по данным тех же статистиков из университета Джона Хопкинса на утро 11 августа, на Земле число вакцинированных вплотную приближается к 5 миллиардам человек. Напомним, что медики заявляют, что коллективный иммунитет начнет действовать тогда, когда прививку получат не менее 80% населения.

Ранее "Страна" сообщала, что массовые протесты против введения так называемых ковидных паспортов все ближе подбираются к границе Украины. Вчера, 10 августа, недовольные ковид-ограничениями люди устроили массовые беспорядки перед зданием парламента Литвы в Вильнюсе. Протестующие потребовали роспуска парламента, а силовикам даже пришлось применять слезоточивый газ.

Также мы рассказывали, что руководство компании BioNTech, выступило с заявлением, что ее совместная с компанией Pfizer вакцина, является очень эффективной против смертоносного штамма "Дельта". Но для этого нужно сделать еще и третий укол. В BioNTech уверяют, что их вакцину для третьего укола нет никакой необходимости модернизировать или еще как-то улучшать специально против "Дельты".

Добавим, что в США врачи-вирусологи пришли к заключению, что нужно стремиться как можно к большему числу вакцинированных. По их расчетам, при таком раскладе риск новых мутаций коронавируса сужественно снижается. Об этом рассказал главный инфекционист ССоединенных Штатов Америки.