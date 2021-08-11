Во вторник, 10 августа, детективы НАБУ отчитались об очередной успешной операции по выявлению преступной коррупционной группы, которая нанесла местной общине ущерба на сумму почти в 27 миллионов гривен (если точнее, то речь идет о 26 800 000 грн. - Ред.).

Как всегда коррупционная схема была выстроена вокруг выделения бюджетных средств на ремонтно-реставрационные работы. Местные чиновники и коммерсанты неплохо погрели руки на распределении подрядов по реконструкции Соборной площади в городе.



Как передает пресс-служба НАБУ следствие пока подозревает восемь человек в участии в преступных схемах.

Это заместитель мэра Николаева, первый заместитель директора одного из департаментов Николаевского городского совета, а также главы шести частных компаний.



Всей криминальной восьмерке вменяют совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи довольно суровая - виновным грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет плюс у них будет конфисковано имущество.



Стоит отметить, что зам мэра Николаева почуял неладное и пытался выехать из Украины, но был задержан в международном пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" на украино-венгерской границе.



Мэра Николаева, кстати, тоже вызвали в НАБУ повесткой для проведения следственно-розыскных действий.

Ранее "Страна" сообщала, что руководство НАБУ объявило новый конкурс на должность секретного агента под прикрытием.