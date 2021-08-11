Вчера, 10 августа, в Литве вспыхнули массовые бунты против планов властей ввести новые коронавирусные ограничения (в Европе, например, такие протесты уже стали обычным явлением - Ред.). В столице страны Вильнюсе огромная толпа, в которой насчитывалось по меньшей мере 5 000 человек, вышла на митинг к зданию Сейма (парламента). Поначалу митинг был мирным, но затем страсти стали накаляться и начались беспорядки.

Об этом передает портал Delfi.

Протесты людей вызвали планы парламентариев ввести так называемый электронный паспорт возможностей. То есть без наличия этого документа (а он будет выдаваться только полностью привитым, переболевшим или лицам, имеющим свежий отрицательный тест - Ред.). Без такого паспорта людям будет закрыт доступ на шоу, концерты, под запретом и посещение публичных мест - театров, кинозалов, ресторанов, баров и т.д и т.п.

Митинг в Вильнюсе, фото: delfi.lt

Разрешение на проведение такого митинга мэрия Вильнюса выдала с 09.00 до 17.00. Однако протестующие не стали расходиться, а вместо этого передали в Сейм петицию с требованием роспуска парламента. На площади даже появились стилизованные виселицы.

Люди начали забрасывать полицейских камнями, а в ответ силовики применили слезоточивый газ.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что во Франции власти ввели для населения ковид-паспорта. Теперь без такого документа французам закрыт путь в кафе, общественный транспорт и кинотеатры.