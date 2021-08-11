В Украину вернулись бронзовые призеры Олимпийских игр в Токио - девушки из команды по синхронному плаванию. Это Елизавета Яхно, Владислава и Марина Алексеевы, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник, Марта Федина и Анастасия Савчук, которые завоевали первую в истории Украины командную медаль в синхронном плавании.

Об этом передает корреспондент "Страны" 11 августа из Борисполя.

Несмотря на позднее время прилета, спортсменок в аэропорту "Борисполь" поклонники встретили цветами и аплодисментами.

Также в Украину из Токио прилетел дуэт Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой, которые взяли серебро в каноэ-двойке (на дистанции 500 метров). А Лузан завоевала на Играх еще и индивидуальную бронзу в гребном спринте на каноэ на дистанции в 200 метров.

Фото: Страна

Напомним, Марта Федина и Анастасия Савчук выиграли бронзу в синхронном плавании в соревнованиях дуэтов. Также Федина и Савчук в Токио дали совместную пресс-конференцию с олимпийскими чемпионками из России Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко. Украинки заявили, что у них нет никакой вражды с россиянками, отношения между атлетками двух стран самые теплые и дружеские.

Как писала "Страна", команда из восьми синхронисток принесла Украине бронзу в предпоследний день Олимпиады. Золото взяли спортсменки Олимпийского комитета России (ОКР), а второе место досталось синхронисткам из Китая.